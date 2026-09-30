Corriere dello Sport: “Empoli, oggi l’annuncio di Andreoletti: domani la presentazione. Shpendi ancora a parte”

Oggi sarà il giorno di Matteo Andreoletti. L’Empoli è pronto ad affidare ufficialmente la panchina al tecnico trentanovenne di Alzano Lombardo, scelto per raccogliere l’eredità di Guido Pagliuca e guidare gli azzurri nel nuovo corso.

Come riferisce il Corriere dello Sport, l’ex allenatore del Padova si trova già in Toscana dall’inizio della settimana, ma soltanto nella tarda serata di ieri sono state completate le ultime operazioni necessarie per liberarlo dal vincolo ancora esistente con il club veneto.





Il programma è dunque definito: Andreoletti sarà annunciato oggi dall’Empoli e domani verrà presentato alla stampa.

Primo contatto con il nuovo staff

Nel frattempo la squadra ha ripreso ad allenarsi già da lunedì sul campo di Petroio. Il Corriere dello Sport racconta che ieri pomeriggio è arrivato anche il primo contatto con alcuni componenti del nuovo staff tecnico.

Al fianco di Stefano Bianconi si è infatti aggiunto Andrea Malgrati, vice di Andreoletti e già tesserato dall’Empoli. Un altro passaggio verso l’avvio della nuova gestione tecnica.

La situazione interessa direttamente anche il Palermo, che alla ripresa del campionato sarà impegnato proprio sul campo dell’Empoli: i rosanero di Filippo Inzaghi troveranno dunque una formazione affidata a una nuova guida tecnica.

Shpendi ancora a parte

Sul fronte della squadra, il Corriere dello Sport segnala ancora lavoro differenziato per Stiven Shpendi e Matteo Egan. Entrambi dovrebbero rientrare in gruppo nel corso del fine settimana.

Andreoletti avrà quindi i prossimi giorni a disposizione per conoscere la squadra e iniziare a trasmettere le proprie idee in vista dei prossimi impegni.

Pagliuca saluta, possibile futuro alla Carrarese

Nella giornata di ieri è arrivato anche il saluto di Guido Pagliuca alla città. L’ormai ex tecnico dell’Empoli ha affidato ai propri canali social un messaggio rivolto alla squadra e ai tifosi.

«Un ringraziamento speciale alla squadra per avermi dato sempre tutto, con il sorriso e il piacere di giocare. Persone di grande valore e giocatori forti. Ai tifosi, soprattutto alla Maratona, grazie per averci sempre sostenuto durante ogni partita. Un abbraccio grande. Guido Pagliuca».

Nessun riferimento alla società nel messaggio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pagliuca potrebbe comunque tornare immediatamente in pista: il tecnico di Cecina potrebbe infatti firmare già oggi con la Carrarese.

Per l’Empoli, invece, sta per cominciare ufficialmente l’era Andreoletti. Un cambio in panchina che precede anche l’appuntamento con il Palermo alla ripresa del campionato.