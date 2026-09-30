Corriere dello Sport: “Carrarese, esonerato Cioffi: Pagliuca favoritissimo per la panchina”

La lunga pausa di campionato porta un altro cambio in panchina. Dopo la separazione tra Guido Pagliuca e l’Empoli, anche la Carrarese ha deciso di voltare pagina esonerando Gabriele Cioffi. Adesso proprio Pagliuca è il grande favorito per raccoglierne l’eredità e provare a rilanciare una squadra ferma a un solo punto dopo cinque giornate.

Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, insieme a Cioffi sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Ivan Franceschini e il collaboratore tecnico Massimo Belluomini.





Il club ha ufficializzato la decisione con una nota:

«Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, Gabriele Cioffi, e contestualmente, l’allenatore in seconda, Ivan Franceschini, e il collaboratore tecnico Massimo Belluomini, a ognuno dei quali si rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità in questi mesi».

Cioffi paga una partenza difficile

Si chiude così un rapporto che non è mai riuscito realmente a decollare. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport sottolinea comunque le difficoltà affrontate da Cioffi soprattutto nell’ultima parte del mercato, con diversi giocatori arrivati lontani dalla migliore condizione e alcuni titolari ceduti senza essere sostituiti adeguatamente.

Dopo una settimana caratterizzata dall’incertezza sul futuro dell’ex tecnico di Udinese e Verona, la società ha quindi scelto l’esonero.

Adesso l’attenzione si sposta immediatamente sul successore. L’ufficializzazione del nuovo allenatore è attesa nella giornata di oggi.

Pagliuca favoritissimo

Il nome in cima alla lista è quello di Guido Pagliuca, reduce dalla separazione con l’Empoli. Esonero e risoluzione consensuale del contratto permettono al tecnico di essere immediatamente disponibile per una nuova esperienza.

Secondo Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, Pagliuca risponderebbe perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza della Carrarese: un allenatore di carattere, con una lunga gavetta alle spalle e capace di trasmettere aggressività e determinazione a una squadra che finora ha mostrato difficoltà nel reagire ai momenti negativi.

Pagliuca, peraltro, ha già incrociato la Carrarese in questa stagione: lo scorso 5 settembre aveva conquistato con l’Empoli i tre punti al “dei Marmi” grazie al colpo di testa decisivo di Popov.

D’Angelo e Semplici le alternative

La società non ha ancora confermato la scelta, ma la strada per il dopo Cioffi sembra condurre soprattutto verso Pagliuca. Il suo nome avrebbe guadagnato terreno già a metà della scorsa settimana, quando erano emersi i primi segnali della rottura con l’Empoli.

Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport ricorda come nelle valutazioni della Carrarese siano salite anche le quotazioni di Luca D’Angelo e successivamente di Leonardo Semplici, mentre Roberto Breda, Fabrizio Castori e Michele Mignani sarebbero progressivamente usciti dai radar.

La Carrarese è dunque pronta ad aprire un nuovo capitolo. Alla ripresa del lavoro l’obiettivo sarà già rivolto alla sfida contro il Padova dell’ex Antonio Calabro, con la società intenzionata ad affidare rapidamente la squadra alla nuova guida tecnica.