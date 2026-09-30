Gazzetta dello Sport: “Empoli-Carrarese, è il caso Pagliuca: i toscani sospettano lo ‘scippo’ del tecnico”

Un intreccio tutto toscano che collega Empoli e Carrarese e che potrebbe concludersi con Guido Pagliuca sulla panchina degli apuani. La lunga sosta di campionato ha innescato un vero domino di allenatori: Pagliuca ha lasciato Empoli, Gabriele Cioffi è stato esonerato dalla Carrarese e Matteo Andreoletti è pronto a prendere il posto del tecnico di Cecina sulla panchina azzurra.

Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, tra i tifosi si parla già ironicamente di “scippo del Pagliuca”, mentre tra i due club si è creato un intreccio destinato a lasciare strascichi.





Cioffi esonerato, lo scenario cambia

L’ultimo passaggio è arrivato a Carrara con l’esonero di Gabriele Cioffi, protagonista di una partenza complicata alla sua prima esperienza in Serie B: appena un punto conquistato nelle prime cinque giornate.

Tra le sconfitte c’è stata anche quella casalinga per 1-0 proprio contro l’Empoli. La Carrarese aveva comunque riconosciuto la bontà del lavoro svolto dall’allenatore, alle prese con una squadra giovane e profondamente rinnovata dopo le cessioni estive. Tanto che, dopo l’ultima partita e due giorni di riposo, era stato ancora Cioffi a dirigere gli allenamenti.

Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, a modificare improvvisamente lo scenario sarebbero state anche le notizie provenienti da Empoli e la conseguente disponibilità di Pagliuca.

Empoli-Pagliuca, la rottura

La separazione tra l’Empoli e Pagliuca si era consumata sabato. Il club aveva contestato al tecnico comportamenti ritenuti gravi nei confronti della squadra, inviandogli una lettera di richiamo.

Pagliuca aveva respinto le contestazioni e, secondo quanto riportato, avrebbe ricevuto anche manifestazioni di solidarietà da alcuni calciatori. Alla base della frattura non ci sarebbero stati quindi i risultati – due vittorie e tre sconfitte – ma gli atteggiamenti contestati dalla società, compresa l’espulsione contro l’Arezzo costata all’allenatore due giornate di squalifica.

Il tecnico avrebbe interpretato la lettera come il preludio all’esonero e, dopo alcuni giorni di confronto, avrebbe deciso di interrompere il rapporto.

L’Empoli ha quindi scelto Matteo Andreoletti. Come ricostruisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha risolto ieri mattina il contratto con il Padova ed è atteso dall’annuncio come nuovo tecnico degli azzurri. Il vice sarà Andrea Malgrati, che nel frattempo ha già diretto il primo allenamento.

Empoli sospettoso, Pagliuca verso Carrara

Il passaggio più delicato riguarda però proprio il possibile approdo di Pagliuca alla Carrarese. Secondo la ricostruzione del quotidiano, l’Empoli sospetterebbe che dietro la decisione dell’allenatore di lasciare ci fosse già l’interesse del club apuano.

Il nodo riguarda anche le norme che regolano il passaggio di un allenatore da una società all’altra nella stessa stagione. Un tecnico esonerato entro Natale può trovare un’altra panchina in Serie B o Serie C, mentre la stessa possibilità non viene riconosciuta a chi si dimette.

Per questo motivo le dimissioni di Pagliuca e di due componenti del suo staff sono state trasformate in esonero con rinuncia all’ingaggio, liberando così l’allenatore per un eventuale nuovo incarico.

Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport definisce l’operazione regolare dal punto di vista delle norme, pur riportando dubbi sul piano etico legati all’intera vicenda.

La Carrarese, dal canto suo, avrebbe sempre sostenuto di non essere stata coinvolta preventivamente nella rottura tra Pagliuca e l’Empoli. Nella vicenda viene indicato anche il ruolo del manager viareggino Luca Puccinelli, in rapporti con entrambi i club e da qualche tempo advisor dello stesso allenatore.

Adesso manca soltanto l’ultimo tassello del domino: dopo aver liberato il proprio posto a Empoli, Pagliuca è pronto a diventare il nuovo allenatore della Carrarese.