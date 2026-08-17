Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, debutto con i botti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Due gol affondano il Lecce

Altre notizie

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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, lezione al Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia stellare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo in 32.500 con il Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Apoteosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ori infiniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve, Musso l’anti Vicario”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Trasporti, Ferragosto di passione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, giocano in 30.000”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Etna paralizza i cieli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Divina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Fontanarossa, Ferragosto in fumo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sara sei già legenda”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (97)

Giornale di Sicilia: “Il Barbera è da brividi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Giornale di Sicilia: “Vavassori, esordio da sogno. Johnsen in versione di lusso. Le pagelle di Palermo-Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, sei già bellissimo. Il Lecce deve inchinarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Corriere dello Sport: Cagliari, Trepy lotta in Terapia intensiva. Il medico: “La ripresa è possibile, ma il percorso è lungo e difficile”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026