Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Questa è Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Adesso la Turchia a Bologna

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Prima pagina Tuttosport: “ITALIA SÌ!”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Prima Pagina Corriere dello Sport: “Palermo da trasferta”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dagli incendi agli abusi edilizi. La mappa della Sicilia sotto assedio”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zizou Ancora tu”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Speedy Augello”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Manovra, l’ingordigia dei partiti”

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Prima pagina Tuttosport: “Spalletti si guarda anche Licina”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia il 4-3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter parla Romano”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Tir in città e piste ciclabili”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “La Francia vale il doppio «Italia, ti vogliamo feroce»”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Cervello, le mani dei boss sulle assunzioni”

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Corriere della Sera: “Terremoto nel calcio turco: sospesi 448 dirigenti. Arbitri e giocatori coinvolti nell’inchiesta scommesse”

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Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi prova il 4-3-3: Mazzitelli tra regia e mezzala. Hernani e Perin verso il recupero”

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Gazzetta dello Sport: “Manchester City, tensione con la Premier: in ballo oltre 35 miliardi di investimenti degli Emirati nel Regno Unito”

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Corriere dello Sport: “Italia, che carattere contro la Francia: Bastoni rovina la festa a Zidane. Mancini: «Una serata molto positiva»”

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Corriere dello Sport: “Palermo, l’autunno della capolista è in trasferta: otto viaggi nelle prossime tredici partite”

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