Lecce, Di Francesco: «Il Palermo è partito meglio di noi. Quando crei così tanto devi concretizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha analizzato ai microfoni di Mediaset la sconfitta per 2-0 contro il Palermo in Coppa Italia. L’allenatore giallorosso ha riconosciuto il migliore approccio dei rosanero, soffermandosi soprattutto sugli errori commessi in occasione delle due reti e sulla poca concretezza mostrata dalla sua squadra.

«Sicuramente potevamo fare meglio perché abbiamo subito due gol da rimessa laterale. Abbiamo fatto poche amichevoli di qualità, a differenza del Palermo, e i rosanero sono partiti meglio di noi. Quando crei così tanto, devi essere bravo a concretizzare».


Di Francesco ha poi analizzato in particolare l’azione del raddoppio rosanero: «Dovevamo essere un po’ più furbi sui gol subiti: sul raddoppio siamo andati a protestare e loro si sono fatti trovare pronti per la battuta rapida della rimessa».

Di Francesco sul mercato e Tiago Gabriel

Il tecnico del Lecce si è soffermato anche sulla situazione di Tiago Gabriel, uno dei giocatori al centro delle voci di mercato.

«Quando ci sono giocatori chiacchierati sul mercato, magari ciò influisce sulla loro prestazione. Oggi ha commesso degli errori di posizionamento che di solito non fa».

Di Francesco ha quindi indicato le caratteristiche che vorrebbe aggiungere alla squadra: «Abbiamo bisogno di mettere qualità lì davanti, specialmente sugli esterni. Geubbels è stato sempre pericoloso e al centro di tutte le azioni create, anche se non è riuscito a fare gol. Abbiamo avuto le occasioni, ma c’è da essere più concreti».

«Questa partita ci servirà da lezione»

Nonostante la sconfitta, Di Francesco ha individuato anche alcuni segnali positivi nella prestazione del Lecce, chiedendo però maggiore intensità ed equilibrio nelle due fasi.

«Sì, questa partita ci servirà da lezione anche in questo senso. Siamo cresciuti nel gioco e nel palleggio, ma non basta: si deve correre allo stesso modo sia davanti che indietro».

Il tecnico ha infine ribadito la necessità di intervenire per completare l’organico e migliorare la tenuta difensiva: «Dobbiamo puntellare un po’ questa squadra: potevamo fare meglio in fase difensiva, mettendo maggiore attenzione in certi momenti della partita. C’era da essere un pochettino più attenti».

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