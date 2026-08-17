Palermo-Lecce, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero nella sfida di Coppa Italia

L’attesa è finita. Il Palermo di Pippo Inzaghi, accoglie la nuova stagione sportiva e al Barbera arriva il Lecce. Gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Mister Inzaghi si affida al tanto dichiarato 4-2-3-1, novità in difesa con l’inedita coppia Ceccaroni e Peda. Sulla trequarti invece il neo-acquisto Vavassori, in posizione di esterno a destra. In avanti il solito Pohjanpalo.

È un Palermo arrembante. Prima Vavassori e poi Pohjanpalo, firmano il 2-0 al termine del primo tempo. Poi il Palermo si diverte e si limita a difendersi dagli attacchi avversari. Una gara dai segnali positivi importanti. Buona la prima.





JORONEN S.V: lascia il campo dopo soli 2’ a causa di uno scontro di gioco. Dal 3’ FORTIN 6.5: uscita pericolosa al 23’, che rischia di regalare la rete agli avversari. Poi due super parate che tengono a galla i suoi.

PEDA 7: prestazione di solita enorme personalità. Si concede una chiusura imponente su Stulic al 53’, poi è attento in tutte le situazioni.

CECCARONI 6.5: ci prova il n. 32 al 12’ con un colpo di testa poco pericoloso e facilmente bloccato dalle mani di Falcone. Poi gara tranquilla e attenta.

AUGELLO 6.5: pennella un cross magnifico al 19’ per la testa di Pohjanpalo, impreciso. Gestisce bene gli attacchi avversari e quando può spinge sull’out mancino. Gara dispendiosa.

PIEROZZI 7: ha un cliente scomodo dal suo lato. È fondamentale al 31’, opponendosi ad un destro ravvicinato di Geubbels che termina fuori. Poi si concede diverse chiusure da sottolineare. Sempre tra i più positivi.

SEGRE 6.5: solita prestazione fatta di quantità ed inserimenti. Riempie la mediana. Gara da vero capitano.

RANOCCHIA 7 : gioca da vero regista. Tocca una quantità indefinita di palloni, è sempre propositivo. Dal 76’ ESTEVEZ S.V.

VAVASSORI 7.5: è lui a sbloccare il match, all’esordio. Al 15’ segna una rete da grande rapace d’area di rigore, insaccando da pochi passi. Pecca per qualche leggerezza di troppo, ma la prestazione è importante.

JOHNSEN 7.5 : è particolarmente ispirato. Si inventa una grande giocata al 14’ sfiorando la rete del vantaggio, enorme la risposta di Falcone. Realizza un assist preciso per Pohjanpalo che porta i rosanero sul 2-0. Tra i migliori. Dal 60’ STREFEZZA 6: ingresso tra l’ovazione del Barbera, si divora il possibile 3-0 solo davanti a Falcone. È già intraprendente.

PALUMBO 6.5: nervoso fin dopo l’infortunio di Joronen, si fa ammonire al 20’. Poi una prestazione che sale al passare dei minuti. Dal 46’ HERNANI 6: entra e dà il suo contributo tra le linee.

POHJANPALO 8: spreca un occasione enorme all’8’ di gioco, perdendo l’attimo per calciare solo davanti a Falcone. Realizza il raddoppio rosanero al 41’, è implacabile nel sfruttare l’assist al bacio di Johnsen. Poi è fondamentale nel giocare di sponda, senza mai sbagliare. Dal 46’ LE DOUARON 6: cerca qualche giocata e percussione. Non ha poi grandi occasioni da gol per lasciare il segno.

INZAGHI 8: È un Palermo coeso, arrembante e divertente. Si dimostra all’altezza dell’avversario lanciando già segnali importanti alla propria stagione. Le aspettative sono alte.