Catania, esonerato Toscano. Le ultime

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pelligra toscano

Il Catania guarda già ai playoff e lo fa con una possibile svolta in panchina. La società rossazzurra avrebbe infatti deciso di cambiare guida tecnica nonostante la vittoria ottenuta sul campo dell’Altamura.

Il successo arrivato nel finale non sembra aver modificato le valutazioni della dirigenza. Il distacco dalla vetta della classifica, con il Benevento ormai fuori portata, ha spinto il club a concentrarsi esclusivamente sulla preparazione della fase playoff.


La decisione di cambiare allenatore maturava già da alcuni giorni e la gara contro l’Altamura non ha fatto altro che confermare una situazione ormai indirizzata.

Il tecnico rossazzurro, che al termine della partita ha accusato un malore dovuto alla tensione accumulata, ha vissuto ore complicate. Un segnale della pressione che si è respirata attorno alla squadra nelle ultime settimane.

Il club ritiene che un nuovo corso tecnico possa rappresentare la scintilla necessaria per affrontare nel modo migliore la fase più importante della stagione.

L’obiettivo resta chiaro: arrivare ai playoff con una squadra pronta mentalmente e tatticamente per tentare la scalata verso la Serie B.

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