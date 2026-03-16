Serie B, Giudice Sportivo: Ranocchia salta Palermo-Juve Stabia, stop anche per Gabrielloni

Il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare disputate tra il 13 e il 15 marzo 2026, valide per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie BKT 2025-2026. Il comunicato ufficiale n.127 è stato pubblicato il 16 marzo 2026 dalla Lega B.

Tra le decisioni più rilevanti spiccano alcune squalifiche che incideranno direttamente sulla prossima giornata di campionato, compresa la sfida tra Palermo e Juve Stabia.





Ranocchia squalificato: salta Palermo-Juve Stabia

Il Palermo dovrà fare a meno di Filippo Ranocchia, fermato per una giornata di squalifica. Il centrocampista rosanero è stato punito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, trattandosi della quinta ammonizione stagionale che ha fatto scattare automaticamente lo stop.

Sempre per somma di ammonizioni sarà indisponibile anche Alessandro Gabrielloni della Juve Stabia, squalificato per una giornata dopo le proteste nei confronti degli ufficiali di gara. L’attaccante gialloblù era diffidato e dovrà quindi saltare la trasferta del Barbera contro il Palermo.

Le altre squalifiche tra i calciatori

Il Giudice Sportivo ha inoltre disposto altri provvedimenti disciplinari per diversi calciatori del campionato cadetto.

Tra gli espulsi, è stato squalificato per una giornata con ammenda di 5.000 euro Fabian Tait del Südtirol, punito per fallo grave di gioco e per aver successivamente rivolto una critica irrispettosa agli ufficiali di gara.

Tra i non espulsi, squalifica di una giornata con ammenda di 1.500 euro per Karim Zedadka del Südtirol, sanzionato per simulazione in area di rigore, essendo già diffidato.

Squalifica per un turno anche per:

Francesco Di Mariano (Padova)

Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia)

Filippo Oliana (Carrarese)

Filippo Ranocchia (Palermo)

tutti fermati per aver raggiunto la quinta ammonizione stagionale.

Le ammonizioni

Numerosi anche i calciatori ammoniti nel corso dell’ultima giornata.

Tra quelli che raggiungono la sesta ammonizione stagionale figurano Antonio Palumbo del Palermo, insieme a Francesconi (Cesena), Girma (Reggiana), Lima Pontes (Reggiana), Ravanelli (Monza) e Valzania (Pescara).

Seconda ammonizione invece per Pietro Ceccaroni del Palermo, mentre arriva la prima ammonizione per Rui Modesto, anche lui tra i giocatori rosanero sanzionati nel turno appena disputato.

Sanzioni per le società

Il Giudice Sportivo ha inoltre segnalato l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di diverse squadre – tra cui Bari, Catanzaro, Juve Stabia, Modena, Monza, Padova, Palermo, Sampdoria e Venezia – senza però applicare sanzioni disciplinari grazie alla presenza di circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Unica ammenda inflitta è quella alla società Modena, multata di 3.000 euro per il lancio di numerosi oggetti di plastica nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori.

Squalifica anche per un allenatore

Tra i tecnici è stato sanzionato Walter Bressan della Sampdoria, fermato per una giornata di squalifica dopo aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 23° minuto del secondo tempo della gara disputata nel weekend.

Le decisioni del Giudice Sportivo entrano immediatamente in vigore e avranno effetto già nel prossimo turno di Serie B, che vedrà tra le sfide in programma anche Palermo-Juve Stabia, partita che si giocherà senza Ranocchia da una parte e Gabrielloni dall’altra.