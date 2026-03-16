Palermo-Juve Stabia, il settore ospiti si tinge di rosanero: allo stadio oltre 800 giovani delle associazioni

In occasione della sfida tra Palermo e Juve Stabia, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma martedì 17 marzo alle ore 19 allo stadio Renzo Barbera, il settore ospiti si colorerà eccezionalmente di rosanero.

Saranno infatti 30 associazioni di volontariato del territorio a riempire l’anello inferiore del settore normalmente destinato ai tifosi ospiti. L’iniziativa è stata organizzata dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli e la conseguente chiusura del settore ai sostenitori della Juve Stabia.





La risposta del territorio è stata immediata e molto partecipata. Oltre 800 persone saranno presenti sugli spalti, tra cui circa 600 Under 18, pronti a vivere una serata speciale allo stadio Barbera e a sostenere la squadra rosanero.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di inclusione e partecipazione sociale. Il Palermo ha voluto coinvolgere le realtà associative che ogni giorno operano sul territorio, offrendo a tanti giovani la possibilità di vivere l’emozione di una partita allo stadio.

Un segnale forte del legame tra il club e la città: il Barbera si prepara così ad accogliere centinaia di ragazzi che contribuiranno a rendere ancora più calorosa l’atmosfera sugli spalti in una gara importante della stagione rosanero.