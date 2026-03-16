Palermo-Juve Stabia, il club invita i tifosi: «Arrivare allo stadio con largo anticipo»
Il Palermo ha diffuso un avviso rivolto ai tifosi in vista della sfida contro la Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 in programma martedì 17 marzo alle ore 19 allo stadio Renzo Barbera.
Attraverso una comunicazione ufficiale, il club rosanero ha invitato i sostenitori a raggiungere lo stadio con ampio anticipo rispetto all’orario del calcio d’inizio, al fine di evitare disagi e lunghe attese ai varchi di ingresso.
L’indicazione è legata alla prevista grande affluenza di pubblico per la partita contro la formazione campana, oltre alle operazioni di controllo e filtraggio che vengono effettuate agli accessi dell’impianto.
Il Palermo ha quindi raccomandato ai tifosi di organizzare per tempo il proprio arrivo al Barbera per consentire un ingresso più rapido e garantire a tutti di accedere allo stadio prima dell’inizio della gara.
L’obiettivo del club è permettere a tutti gli spettatori di vivere la partita in modo sereno, evitando congestioni agli ingressi e assicurando una gestione ordinata dei flussi di pubblico.