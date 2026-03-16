Padova, respinto il ricorso dei tifosi biancoscudati per il divieto di trasferta a Venezia

In vista del derby tra Venezia e Padova, in programma domani sera allo stadio Penzo, la Prefettura di Venezia, su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori ai residenti nella provincia di Padova.

Il provvedimento ha suscitato l’immediata protesta dei tifosi, che si sono mobilitati fin da subito nel tentativo di far rivedere la decisione. Una scelta che non ha trovato il consenso neppure tra i sostenitori arancioneroverdi, già “colpiti” da una misura analoga in occasione della gara d’andata.





Nel tentativo di ribaltare la decisione, i tifosi del Padova hanno presentato ricorso al Tar. Tuttavia, come dovrebbe essere ufficializzato a breve, questa iniziativa non ha prodotto gli effetti sperati: il ricorso sarebbe stato respinto e il provvedimento inizialmente adottato resterà dunque in vigore.