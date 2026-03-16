Padova, respinto il ricorso dei tifosi biancoscudati per il divieto di trasferta a Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
padovani-a-reggio

In vista del derby tra Venezia e Padova, in programma domani sera allo stadio Penzo, la Prefettura di Venezia, su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori ai residenti nella provincia di Padova.

Il provvedimento ha suscitato l’immediata protesta dei tifosi, che si sono mobilitati fin da subito nel tentativo di far rivedere la decisione. Una scelta che non ha trovato il consenso neppure tra i sostenitori arancioneroverdi, già “colpiti” da una misura analoga in occasione della gara d’andata.


Nel tentativo di ribaltare la decisione, i tifosi del Padova hanno presentato ricorso al Tar. Tuttavia, come dovrebbe essere ufficializzato a breve, questa iniziativa non ha prodotto gli effetti sperati: il ricorso sarebbe stato respinto e il provvedimento inizialmente adottato resterà dunque in vigore.

Altre notizie

Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa verso il Padova: «Primi per grande merito, potevamo fare molti più punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Screenshot 2026-03-16 082132

Juve Stabia, Mosti suona la carica prima del Palermo: «Non andiamo al Barbera già battuti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Tuttosport: “Così Venezia e Monza vedono insieme la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo brescia 2-2 B (10) perinetti

Perinetti: «Il Palermo può puntare al terzo posto e ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
castori

Sudtirol-Pescara 0-0, Castori: «Tante assenze, era importante non perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 204953

Sudtirol-Pescara 0-0, Gorgone: «Ottima prestazione, avremmo potuto raccogliere di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
hq720

Avellino, Cancellotti: «C’è stato un momento di difficoltà ma adesso abbiamo cambiato atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Entella-Avellino 1-2, Chiappella: «Ci è mancata fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini dopo la vittoria sull’Entella: «Si è visto l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 172940

Cesena, ufficiale Ashley Cole: contratto fino al 2026 per il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 164857

Serie B, Avellino colpo salvezza: 1-2 a Chiavari contro l’Entella. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 095727

Il Giorno: “Monza travolgente, Palermo ko 3-0: brianzoli sempre più vicini alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

padovani-a-reggio

Padova, respinto il ricorso dei tifosi biancoscudati per il divieto di trasferta a Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
YLM_2199

Ternana, UFFICIALE: arriva l’esonero per Liverani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa verso il Padova: «Primi per grande merito, potevamo fare molti più punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Federico-Dionisi-Conosciamo-gli-arbitri-CAN-Roba-da-Arbitri

Serie B, 31ª giornata: designazioni arbitrali. Dionisi arbitrerà Palermo-Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
juve stabia palermo (5)

Palermo-Juve Stabia, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026