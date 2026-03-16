Ternana, UFFICIALE: arriva l’esonero per Liverani

Dopo la sconfitta di sabato contro la Vis Pesaro, la notizia era nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità: l’ex Palermo Fabio Liverani non sarà più l’allenatore della Ternana. A renderlo noto è il club umbro, attraverso un comunicato sui propri canali. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, allenatore dell’under 17.

Questo il comunicato del club:





“La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali.

La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17, che dirigerà la squadra a partire dalla seduta di allenamento odierna”