Venezia, Stroppa verso il Padova: «Primi per grande merito, potevamo fare molti più punti»

VENEZIA – In vista del derby veneto tra Venezia e Padova, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari, Giovanni Stroppa, tornando anche a parlare del pareggio del “Ferraris” contro la Sampdoria.

«Il Padova è una squadra temibile, che ha fatto più punti in trasferta che in casa. È allenata molto bene, che chiaramente arriva da un trittico di partite infelici per i risultati, ma non per le prestazioni. È aperto a tutto, a maggior ragione dovremmo fare la nostra partita».





Stroppa è poi tornato a parlare del match di sabato scorso al “Ferraris”: «Col senno di poi quello di Genova è un punto guadagnato – ha dichiarato il tecnico -. Muovendola, la classifica riporta qualcosa. Vorrei dire due punti persi, perchè la prestazione andava coronata con dei gol. Credo che la prestazione meritasse qualcosa di più. Abbiamo mosso la classifica, è ancora tutto nelle nostre mani».

Il tecnico ha inoltre fatto una analisi della gara contro i blucerchiati: «Non abbiamo speso più di quello che dovevamo spendere. La squadra è abituata a fare un certo tipo di partita e abbiamo subito poco. Non abbiamo quasi mai concesso vere opportunità, tranne il tiro di Begic nel primo tempo e qualche calcio d’angolo nel finale. Abbiamo approcciato la partita con grande consapevolezza».

E alla domanda sullo scontro diretto di sabato 21 marzo contro i brianzoli, risponde: «Penso solo alla partita di domani. Il Monza è così lontana dai miei pensieri che penso solo al derby. Schiererò i migliori giocatori, lo farò anche domani. Se gestirò Adorante sarà per scelta tecnica, non perchè è diffidato. Sarà troppo importante domani, così come Monza. Pensiamo partita dopo partita, cercando di fare più punti possibili».

Infine, l’allenatore dei lagunari non ha dubbi: «Nel girone d’andata potevamo fare molti punti in più. Ci si compensa nella classifica. Non è il caso del Venezia, che in tutte le partite ha meritato molto di più. Siamo primi in classifica con grandissimo merito quando abbiamo portato a casa punti».