Serie B, 31ª giornata: designazioni arbitrali. Dionisi arbitrerà Palermo-Juve Stabia
Rese note le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale di Serie B, valevole per la 31a giornata del campionato cadetto. Riflettori puntati in particolare su Carrarese-Palermo, uno dei match più attesi della giornata. A dirigere la sfida sarà Dionisi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Barone, mentre il quarto uomo sarà Rispoli. In sala VAR ci sarà Serra, con Gualtieri nel ruolo di AVAR.
Di seguito tutte le designazioni complete della giornata:
PALERMO – JUVE STABIA h 19:00
DIONISI
ROSSI C. – BARONE
IV: RISPOLI
VAR: SERRA
AVAR: GUALTIERI
CATANZARO – MODENA h. 20:00
PICCININI
MASTRODONATO – POLITI
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: SANTORO
MANTOVA – CESENA h. 20:00
ZANOTTI
CORTESE – REGATTIERI
IV: CERBASI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
REGGIANA – MONZA h. 20:00
MUCERA
DI GIACINTO – EL FILALI
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
SPEZIA – EMPOLI h. 20:00
MASSIMI
RICCI – MINIUTTI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
VENEZIA – PADOVA h. 20:00
CREZZINI (foto)
GIUGGIOLI – GRASSO
IV: DE ANGELI
VAR: MARINI
AVAR: BARONI
FROSINONE – BARI Mercoledì 18/03 h. 19:00
MARESCA
BACCINI – FONTANI
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: COSSO
AVELLINO – SUDTIROL Mercoledì 18/03 h. 20:00
GALIPO’
NIEDDA – PASCARELLA
IV: MADONIA
VAR: MONALDI
AVAR: DI VUOLO
CARRARESE – SAMPDORIA Mercoledì 18/03 h. 20:00
ABISSO
BIFFI – SCARPA
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
PESCARA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì 18/03 h. 20:00
PEZZUTO
PALERMO – COLAIANNI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)