Serie B, 31ª giornata: designazioni arbitrali. Dionisi arbitrerà Palermo-Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Federico-Dionisi-Conosciamo-gli-arbitri-CAN-Roba-da-Arbitri

Rese note le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale di Serie B, valevole per la 31a giornata del campionato cadetto. Riflettori puntati in particolare su Carrarese-Palermo, uno dei match più attesi della giornata. A dirigere la sfida sarà Dionisi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Barone, mentre il quarto uomo sarà Rispoli. In sala VAR ci sarà Serra, con Gualtieri nel ruolo di AVAR.

Di seguito tutte le designazioni complete della giornata:


PALERMO – JUVE STABIA h 19:00

DIONISI

ROSSI C. – BARONE

IV: RISPOLI

VAR: SERRA

AVAR: GUALTIERI

 

CATANZARO – MODENA h. 20:00

PICCININI

MASTRODONATO – POLITI

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: SANTORO

 

MANTOVA – CESENA h. 20:00

ZANOTTI

CORTESE – REGATTIERI

IV: CERBASI

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

 

REGGIANA – MONZA h. 20:00

MUCERA

DI GIACINTO – EL FILALI

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

 

SPEZIA – EMPOLI h. 20:00

MASSIMI

RICCI – MINIUTTI

IV: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VOLPI

 

VENEZIA – PADOVA h. 20:00

CREZZINI (foto)

GIUGGIOLI – GRASSO

IV: DE ANGELI

VAR: MARINI

AVAR: BARONI

 

FROSINONE – BARI Mercoledì 18/03 h. 19:00

MARESCA

BACCINI – FONTANI

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: COSSO

 

AVELLINO – SUDTIROL Mercoledì 18/03 h. 20:00

GALIPO’

NIEDDA – PASCARELLA

IV: MADONIA

VAR: MONALDI

AVAR: DI VUOLO

 

CARRARESE – SAMPDORIA Mercoledì 18/03 h. 20:00

ABISSO

BIFFI – SCARPA

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

 

PESCARA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì 18/03 h. 20:00

PEZZUTO

PALERMO – COLAIANNI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

