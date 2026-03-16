Palermo-Juve Stabia, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
juve stabia palermo (5)

Tutto pronto per Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma martedì 17 marzo alle ore 19.00 allo stadio Renzo Barbera. I principali bookmaker vedono favoriti i rosanero di Filippo Inzaghi, con il segno 1 nettamente più basso rispetto al pareggio e alla vittoria esterna delle “vespe”.

Le quote dei vari operatori confermano il pronostico a favore del Palermo, con valori che oscillano mediamente tra 1.60 e 1.64 per la vittoria dei siciliani. Più alte invece le quote per il pareggio e soprattutto per il successo della Juve Stabia.


Ecco il dettaglio delle principali quote 1X2 proposte dai bookmaker:

Bet365: 1 1.62 – X 3.40 – 2 6.50

SNAI: 1 1.63 – X 3.50 – 2 5.50

LeoVegas: 1 1.64 – X 3.65 – 2 4.90

AdmiralBet: 1 1.70 – X 3.55 – 2 4.55

Lottomatica: 1 1.60 – X 3.75 – 2 5.50

NetBet: 1 1.63 – X 3.75 – 2 5.60

888sport: 1 1.62 – X 3.65 – 2 4.80

Betfair Exchange: 1 1.58 – X 3.58 – 2 5.78

Betfair: 1 1.60 – X 3.50 – 2 5.50

Le quote indicano dunque un Palermo favorito, con la vittoria dei rosanero che resta la giocata più probabile secondo gli analisti. Il pareggio viene valutato mediamente tra 3.40 e 3.75, mentre il successo della Juve Stabia è considerato l’esito meno probabile, con quote che arrivano fino a 6.50.

La sfida del Barbera rappresenta comunque un passaggio importante per entrambe le squadre: il Palermo vuole ripartire dopo il ko di Monza e continuare a inseguire le prime posizioni, mentre la Juve Stabia cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica.

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