Palermo-Juve Stabia, le previsioni meteo: possibile pioggia al Barbera

In occasione del match tra Palermo e Juve Stabia, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma martedì 17 marzo alle ore 19.00 allo stadio Renzo Barbera, le condizioni meteo potrebbero essere caratterizzate da cielo instabile e precipitazioni leggere.

Secondo le previsioni, nel corso della giornata su Palermo è atteso tempo variabile con piogge intermittenti. Nel pomeriggio le temperature si manterranno intorno ai 14 gradi, con rovesci deboli e precipitazioni comprese tra 0,7 e 0,9 mm nelle ore precedenti al calcio d’inizio.





Al momento della partita, prevista alle 19.00, la situazione dovrebbe restare nuvolosa con possibili piogge leggere, mentre la temperatura sarà intorno ai 13 gradi. Il vento soffierà moderato da est-nord-est con raffiche che potrebbero raggiungere i 25 km/h, condizioni che potrebbero influire leggermente sulla traiettoria del pallone, soprattutto nei lanci lunghi.

La visibilità rimarrà comunque buona, superiore ai 10 chilometri, mentre l’umidità e il terreno leggermente bagnato potrebbero rendere il campo più rapido.

Per i tifosi presenti al Barbera sarà quindi consigliabile portare con sé giacche impermeabili o mantelline, considerando la possibilità di piogge deboli durante l’arco della gara.