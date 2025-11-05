Reggiana, Portanova: «Contro l’Entella partita difficile, vogliamo portare il club più in alto possibile»

In vista del match di sabato contro la Virtus Entella, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, ha parlato in conferenza stampa l’attaccante della Reggiana Manolo Portanova, commentando la gara persa contro l’Avellino e il prossimo incontro dei granata.

«Stavamo vincendo, la partita l’avevamo in mano – ha dichiarato -. Dobbiamo essere più cattivi e avere la voglia di “morire” pur di non prendere gol. Questa settimana abbiamo lavorato tanto, perché quello che è successo l’abbiamo visto tutti e non deve più accadere. Abbiamo perso tre punti e ora abbiamo voglia di riprenderceli con l’Entella»

Uno sguardo poi al prossimo match contro i biancocelesti: «È una buona squadra. Incontrarla prima della sosta è importante, ma la Reggiana deve pensare a sé stessa e riprendersi i punti persi ad Avellino. Le partite più difficili sono queste, quando l’avversario non ha un organico da primi posti. Non deve mancare l’attaccamento alla maglia fino al 90’».

E sul fratello che gioca tra le fila dell’Entella, Portanova dichiara: «È forte. Quest’anno trova difficoltà perché è il primo campionato in Serie B e davanti ha giocatori con più esperienza, ma ha mentalità. Aspetterà il suo momento e farà vedere quanto vale».

E sul suo ruolo da leader: «Cerco di aiutare i nostri giovani, che sono molto forti. Quello che imparano se lo devono portare dietro anche quando andranno via. Insieme ad altri compagni cerchiamo di portare avanti questa Reggiana giovane il più in alto possibile. Essere un riferimento mi fa piacere, ma la cosa importante è tenerli sereni e farli esprimere».

Infine sull’obiettivo dei granata aggiunge: «Dobbiamo essere umili e raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi quello che viene si prende. Per i giocatori che ci sono, per il mercato che è stato fatto e per i giovani forti arrivati quest’anno, penso che un piccolo passo in più si possa fare. Ma prima pensiamo a raggiungere la salvezza».