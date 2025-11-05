Champions League: City avanti 2-0 contro il Dortmund, vantaggio per l’Inter a San Siro dopo i primi 45. I risultati parziali

Novembre 5, 2025

Sono appena terminati i primi tempi dei match della serata di Champions League. Tutto facile nei primi 45 minuti per il Manchester City, che conduce il match dell’ “Etihad Stadium” contro il Borussia Dortmund per 2 reti a 0. A segno per la formazione di Guardiola Foden al 22′ e Haaland al 29′. Avanti 1-0 l’Inter nell’incontro casalingo contro il Kairat Almaty, decide al momento il gol al 45′ di Lautaro Martinez. Fermo sullo 0-0 il match dell’Atalanta, impegnata nella trasferta di Marsiglia. I bergamaschi falliscono al 14′ un rigore con De Ketelaere, non riuscendo a sbloccare il risultato. Sotto per 2-1 il Barcellona contro i belga del Club Brugge, mentre avanti 1-0 il Newcastle sull’Athletic Bilbao. Di seguito i risultati parziali:

Ajax-Galatasaray 0-0

Benfica-Leverkusen 0-0

Club Brugge-Barcellona 2-1 (6′ Tresoldi; 8′ Torres; 17′ Forbs)

Inter-Kairat Almaty 1-0 (45′ Lautaro Martinez)

Manchester City-Dortmund 2-0 (22′ Foden; 29′ Haaland)

Marsiglia-Atalanta 0-0

Newcastle- Ath.Bilbao 1-0 (11′ Burn)

