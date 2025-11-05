Juve Stabia-Palermo. Solo 38 biglietti venduti ai tifosi rosanero
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, sono 38 i biglietti venduti finora per il settore ospiti del “Romeo Menti” in vista della sfida di sabato tra Juve Stabia e Palermo.
Il dato risulta particolarmente basso se si considera che i posti a disposizione per i tifosi rosanero sono 300. Alla base di questa ridotta affluenza c’è la restrizione imposta dal Prefetto, che vietata l’acquisto dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo, misura adottata per motivi di ordine pubblico.
La partita, in programma sabato a Castellammare di Stabia, si giocherà dunque in un clima con pochi tifosi ospiti al seguito, nonostante l’importanza della gara per la squadra di Inzaghi, chiamata a dare continuità dopo il successo con il Pescara.