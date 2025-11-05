Venezia, Yeboah: «La Serie B non è uno sprint, è una maratona»

VENEZIA – Archiviata la sconfitta con il Catanzaro, il Venezia prepara la sfida casalinga della 12ª giornata di Serie BKT contro la Sampdoria, in programma sabato 8 novembre alle 19.30 allo stadio Pier Luigi Penzo. In conferenza stampa, l’attaccante John Yeboah, autore di 3 gol e 2 assist in questa prima parte di stagione, ha parlato delle sensazioni del gruppo e dell’importanza del prossimo appuntamento.

«Contro il Catanzaro non penso che abbiamo fatto una brutta partita – ha spiegato Yeboah –. Abbiamo commesso alcuni errori che ci sono costati il risultato, ma dobbiamo imparare da questi episodi. Come ci ripete sempre il mister, siamo una buona squadra e dobbiamo focalizzarci sulla prossima partita».

Il classe 2000 tedesco si dice soddisfatto del suo momento ma consapevole di poter dare ancora di più: «Sto bene, ma voglio migliorarmi ancora. So che posso contribuire con più gol, assist e giocate decisive. Lavoro ogni giorno per essere utile alla squadra e mettere le mie qualità al servizio del gruppo».

Sulla partita con la Sampdoria, Yeboah è chiaro: «Sabato dovremo essere affamati di vittoria. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e dobbiamo dare tutto. Io e i miei compagni lotteremo fino all’ultimo per ottenere il massimo».

Guardando alla classifica, l’attaccante del Venezia mantiene fiducia: «Siamo consapevoli della nostra forza. In questo momento siamo dietro, ma abbiamo le qualità per risalire. La Serie B non è uno sprint, è una maratona. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare partita dopo partita».

Yeboah ha anche analizzato il cambio di atteggiamento tattico rispetto alla passata stagione: «In Serie A avevamo un approccio più attendista, quest’anno invece vogliamo dominare il gioco. È un tipo di calcio che mi piace, perché si adatta perfettamente alle mie caratteristiche».

Infine, un messaggio di fiducia al gruppo e ai tifosi: «Siamo una squadra che ama avere il controllo del gioco, lo dimostrano le nostre statistiche. Nella vita e nel calcio si attraversano momenti difficili, ma la forza del Venezia è quella di sapersi rialzare. Continueremo a lavorare e i risultati arriveranno».