Settore giovanile e femminile, il programma del weekend rosanero: derby per le Women, big match per le Under

Il Settore Giovanile e Femminile del Palermo si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti. Le varie selezioni rosanero scenderanno in campo tra sabato 8 e lunedì 10 novembre in match di grande interesse, con in primo piano il derby femminile contro il Catania e gli impegni casalinghi delle squadre giovanili al Centro Sportivo Pasqualino Stadium di Carini.

Ecco nel dettaglio il programma completo delle gare:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone D, 4ª giornata

Catania Femminile – Palermo Women

📅 Domenica 9 novembre, ore 14.30

📍 Viagrande (CT), Campo Sportivo Francesco Russo

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 8ª giornata

Spezia – Palermo

📅 Sabato 8 novembre, ore 14.30

📍 La Spezia, Training Center B. Federghini

UNDER 19 FEMMINILE

Eccellenza – 3ª giornata

Trapani – Palermo

📅 Sabato 8 novembre, ore 15.30

📍 Valderice (TP), Campo Comunale

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale U17 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata

Palermo – Empoli

📅 Lunedì 10 novembre, ore 11.00

📍 Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale U16 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

Palermo – Avellino

📅 Domenica 9 novembre, ore 13.00

📍 Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale U15 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

Palermo – Avellino

📅 Domenica 9 novembre, ore 11.00

📍 Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 14 MASCHILE

Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 2ª giornata

Potenza – Palermo

📅 Domenica 9 novembre, ore 11.00

📍 Tito (PZ), Campo Sportivo Alfredo Mancinelli