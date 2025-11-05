Settore giovanile e femminile, il programma del weekend rosanero: derby per le Women, big match per le Under

Novembre 5, 2025

Il Settore Giovanile e Femminile del Palermo si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti. Le varie selezioni rosanero scenderanno in campo tra sabato 8 e lunedì 10 novembre in match di grande interesse, con in primo piano il derby femminile contro il Catania e gli impegni casalinghi delle squadre giovanili al Centro Sportivo Pasqualino Stadium di Carini.

Ecco nel dettaglio il programma completo delle gare:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone D, 4ª giornata
Catania Femminile – Palermo Women
📅 Domenica 9 novembre, ore 14.30
📍 Viagrande (CT), Campo Sportivo Francesco Russo

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 8ª giornata
Spezia – Palermo
📅 Sabato 8 novembre, ore 14.30
📍 La Spezia, Training Center B. Federghini

UNDER 19 FEMMINILE

Eccellenza – 3ª giornata
Trapani – Palermo
📅 Sabato 8 novembre, ore 15.30
📍 Valderice (TP), Campo Comunale

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale U17 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata
Palermo – Empoli
📅 Lunedì 10 novembre, ore 11.00
📍 Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale U16 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata
Palermo – Avellino
📅 Domenica 9 novembre, ore 13.00
📍 Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale U15 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata
Palermo – Avellino
📅 Domenica 9 novembre, ore 11.00
📍 Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 14 MASCHILE

Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 2ª giornata
Potenza – Palermo
📅 Domenica 9 novembre, ore 11.00
📍 Tito (PZ), Campo Sportivo Alfredo Mancinelli

