Prima pagina Corriere dello Sport: “Magico Palermo”

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La legge di Pippo

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale ti mangio”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Palermo”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, un gesto da squadra vera: i rosanero rinunciano al giorno di riposo”

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