Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Mazzitelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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Colpo a sorpresa

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’effetto panchina”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Non basta”

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Prima pagina Tuttosport: “E anche il Napoli fa flop”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ancora spari al Cep: tre feriti”

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Prima pagina Tuttosport: “L’Inter si batte da sola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Regaloni Inter”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Magico Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Scuole al via col caldo?”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale ti mangio”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol”

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Corriere dello Sport: “Romano ha scelto l’Italia: via libera della Fifa. Mancini pronto a convocarlo”

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Corriere dello Sport: “Immobile torna in Nazionale: sarà capo delegazione dell’Under 16”

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Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Nesta con Cheddira, Inzaghi punta su Palumbo e Vavassori”

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Corriere dello Sport: “Palermo, ad Avellino c’è l’insidia del sintetico: un terreno che non piace ai rosanero”

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