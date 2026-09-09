Prima pagina Tuttosport: “E anche il Napoli fa flop”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Ancora una sconfitta per le italiane in Champions

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’effetto panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ancora spari al Cep: tre feriti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il bollino rosso delle scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “L’Inter si batte da sola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Regaloni Inter”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Magico Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Scuole al via col caldo?”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale ti mangio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Samp affondata con tre gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La nuvola di Spalletti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026

Ultimissime

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Il Mattino: “Avellino-Palermo, sfida ad alta tensione: Favilli prova il recupero, Strefezza quasi certamente out”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, ad Avellino appuntamento con la storia: il poker di vittorie non è mai riuscito tra i professionisti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Giornale di Sicilia: “Avellino-Palermo cambia orario: si gioca alle 17.15, decisione della Lega B per il caldo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Giornale Di Sicilia: “Palermo, Palumbo ritorna sotto i riflettori”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (86) vavassori

Giornale di Sicilia: “Palermo, emergenza sulle fasce: senza Strefezza la coperta si accorcia. Inzaghi studia nuove soluzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026