Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Mazzitelli in coppa”

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Potrà giocare contro il Bologna

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Mazzitelli”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Regaloni Inter”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Magico Palermo”

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