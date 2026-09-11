Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza idea”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 092016

Como pronto a sfidare l’Inter

Altre notizie

Screenshot 2026-09-12 060510

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Mazzitelli in coppa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 065605

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Termovalorizzatori, gare a un passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 081147

Prima pagina Repubblica Palermo: “Ars, in vacanza da una vita”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 091306

Prima pagina Tuttosport: “Juve posso fare anche il 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-11 060555

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Mazzitelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot 2026-09-11 065629

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La caccia all’uomo al Cep”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot 2026-09-11 081018

Prima pagina Repubblica Palermo: “Celle affollate e pochi agenti. Viaggio nell’inferno carceri”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot 2026-09-10 061504

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’effetto panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Screenshot 2026-09-10 065711

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Screenshot 2026-09-10 082644

Prima pagina Tuttosport: “E anche il Napoli fa flop”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Screenshot 2026-09-10 073842

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ancora spari al Cep: tre feriti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Screenshot 2026-09-09 083358

Prima pagina Repubblica Palermo: “Il bollino rosso delle scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026

Ultimissime

797940914_1831354594941777_5608217954823264835_n

Gazzetta dello Sport: “Pisa, che capitombolo: l’Entella lo travolge e Inzaghi sorride”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 091025

Il Mattino di Avellino: “James Rodriguez, il sogno è finito. Aiello: «Adesso concentriamoci sul Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 090154

Criniti: «Palermo di un altro pianeta, ma se Inzaghi non conquista la A le colpe saranno prima di tutto sue»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 083728

Il Mattino: “Avellino, testa al Palermo. Nesta prepara la trappola per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 081457

Repubblica Palermo: “Mazzitelli, esperienza e carisma per Inzaghi: un colpo che guarda a gennaio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026