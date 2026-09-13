Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Follia Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Perde contro il Sassuolo

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Prima pagina Tuttosport: “Lucio fai qualcosa”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Fortin salva il Palermo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi per la storia”

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Prima pagina Tuttosport: “La Juve oltre tutto”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Pagamenti, ritardi da record”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il salva Milan”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Le poltrone delle spa comunali”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza idea”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Mazzitelli in coppa”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Termovalorizzatori, gare a un passo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Ars, in vacanza da una vita”

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Tuttosport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin salva i rosanero, male Gyasi. Johnsen cambia la gara”

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Succede il finimondo

Gazzetta dello Sport: “Maldini, incidente nella notte: positivo all’alcoltest e al pre-test per droghe”

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Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026