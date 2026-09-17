Giornale di Sicilia: “Tocca ancora a Fortin blindare il Palermo: Perin recupera senza fretta”

Mattia Fortin resta a difesa della porta del Palermo. Sabato contro il Padova sarà ancora il giovane portiere a partire titolare, mentre Mattia Perin proseguirà il recupero dal sovraccarico muscolare. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero non hanno intenzione di correre rischi con il loro numero uno, soprattutto dopo le risposte offerte dal suo sostituto ad Avellino.

Al Partenio Fortin è stato determinante nel finale, quando con un paio di interventi decisivi ha permesso al Palermo di difendere il 2-1. Il successivo pareggio di Johnsen è stato così reso possibile anche dalle sue parate. Una prestazione che ha rafforzato la fiducia nei confronti del giovane portiere e consente a Inzaghi di gestire con maggiore tranquillità il recupero di Perin.





Nessuna fretta per Perin

La linea scelta è quella della prudenza. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Perin non verrà forzato per rientrare a tutti i costi contro il Padova. Il problema muscolare richiede attenzione e, considerando anche la successiva lunga sosta per gli impegni delle nazionali, il calendario permette al Palermo di aspettare.

Fortin, del resto, aveva già trovato spazio nelle prime partite della stagione in seguito all’infortunio di Joronen. L’arrivo di Perin aveva successivamente modificato le gerarchie, ma il problema fisico dell’ex Juventus gli ha restituito la maglia da titolare.

La risposta di Avellino può rappresentare un passaggio importante nel suo percorso. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi sa adesso di poter contare su un’alternativa affidabile e non ha quindi la necessità di modificare i tempi previsti per il recupero di Perin.

Fortin ritrova il Padova

Quella di sabato sarà inoltre una partita particolare per Fortin, che ritroverà il Padova, società nella quale è cresciuto e con cui ha mosso i primi passi della propria carriera. Un incrocio dal significato personale, oltre che un nuovo banco di prova dopo la prestazione offerta al Partenio.

Anche Perin conosce bene l’ambiente biancoscudato, avendo giocato nel Padova nella stagione 2010/11, quando era ancora giovanissimo. Il presente della porta rosanero, però, per la prossima giornata porta ancora a Fortin.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non esiste alcuna emergenza tra i pali: Perin può recuperare senza accelerare i tempi e il Palermo può affidarsi a un Fortin che ha già dimostrato di saper rispondere presente. Contro il Padova avrà un’altra occasione per confermare quanto di buono mostrato ad Avellino.