Giornale di Sicilia: “Palermo, sei partite senza macchia: da 23 anni mai un avvio così”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo sampdoria 3-1 (86) inzaghi pohjanpalo gabrielloni

Un avvio di stagione che il Palermo non viveva da oltre vent’anni. I rosanero di Filippo Inzaghi sono ancora imbattuti tra campionato e Coppa Italia e hanno costruito una striscia positiva che riporta indietro nel tempo fino alla stagione 2003/04. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, per trovare una partenza altrettanto positiva bisogna infatti risalire a ventitré anni fa.

Il Palermo ha iniziato la stagione raccogliendo risultati fin dalle prime uscite ufficiali. In Coppa Italia sono arrivati il 2-0 contro il Lecce e il 5-2 contro il Mantova, successo che ha permesso ai rosanero di conquistare l’accesso agli ottavi di finale e la possibilità di andare a Bologna per giocarsi il passaggio ai quarti.


Sei risultati utili consecutivi

La serie positiva è proseguita anche in campionato. Come ricostruisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha ottenuto le vittorie contro Juve Stabia, Arezzo e Sampdoria, oltre al pareggio esterno di Avellino.

Il bilancio complessivo parla dunque di sei partite ufficiali consecutive senza sconfitte tra Serie B e Coppa Italia. Un rendimento che il Palermo, considerando tutte le categorie, non riusciva a registrare da 23 anni. Nel confronto viene ricordata anche la stagione disputata in Serie D, quando i rosanero furono sconfitti ed eliminati dalla Coppa ai calci di rigore dal Biancavilla.

Il precedente della stagione 2003/04

Per ritrovare un avvio simile bisogna tornare alla stagione 2003/04, quella conclusa con il ritorno del Palermo in Serie A dopo 31 anni. Anche allora i rosanero non persero nessuna delle prime sei gare ufficiali tra campionato e Coppa.

C’è però una differenza. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo attuale abbia raccolto nelle prime quattro giornate di campionato due vittorie e due pareggi, facendo quindi registrare un rendimento persino migliore rispetto a quello ottenuto nello stesso segmento della stagione 2003/04.

Allora la prima sconfitta arrivò alla settima partita ufficiale, coincidente con la quinta giornata di campionato.

Con il Padova per migliorare ancora il record

Il prossimo appuntamento assume così un significato ulteriore. Sabato contro il Padova la formazione di Inzaghi avrà la possibilità di prolungare la propria imbattibilità e rendere ancora più significativo questo avvio.

Come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in caso di risultato positivo contro i biancoscudati il Palermo migliorerebbe ulteriormente la partenza rispetto alla squadra del 2003/04. Un motivo in più per cercare la vittoria al Barbera e continuare una serie che, dopo 23 anni, ha riportato i rosanero a numeri di assoluto rilievo.

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