Prima pagina Repubblica Palermo: “Un miliardo per salvare le coste”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Sicilia a rischio cicloni

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, vedrai che miglioro”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin è un altro muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan non c’è”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Addio bollo: la mossa del governo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Le partecipate roventi”

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Prima pagina Tuttosport: “Toro, Abate è già sotto esame”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamò”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Corsi per prof e patto con i ragazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Cambio Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Grande duello”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, subito la manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026

Ultimissime

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Repubblica: “Palermo-Padova, un gemellaggio che resiste da oltre 40 anni: l’amicizia nata nel 1983”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Repubblica: “Mazzitelli arma in più. Con l’ultimo arrivato nuova opzione 4-3-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Tuttosport: “Mantova, l’utopia diventa concreta: In testa insieme alla corazzata Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Giornale di Sicilia: “Tocca ancora a Fortin blindare il Palermo: Perin recupera senza fretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, sei partite senza macchia: da 23 anni mai un avvio così”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026