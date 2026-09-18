Corriere dello Sport: “Palermo, energie da primato: Inzaghi punta sull’asse Cassandro-Vavassori contro il Padova”

Il Palermo prepara la sfida interna di domani contro il Padova e Filippo Inzaghi studia le soluzioni per dare continuità al percorso dei rosanero. Una delle possibili chiavi della partita potrebbe essere rappresentata dalla catena di destra formata da Tommaso Cassandro e Dominic Vavassori. È quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, soffermandosi sulle scelte del tecnico in vista della gara del Barbera.

Il tandem non rappresenterebbe una novità. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Cassandro e Vavassori avevano già condiviso la titolarità sulla stessa corsia nella prima giornata contro la Juve Stabia. Una soluzione basata anche sulla duttilità del classe 2005 arrivato in prestito dall’Atalanta Under 23.





Ad Avellino Vavassori era partito dalla fascia sinistra, con Gyasi sul versante opposto. Contro il Padova, invece, dovrebbe tornare ad agire sulla destra e da quella posizione proverà anche a trovare il primo gol in Serie B.

Vavassori cerca continuità

Il giovane esterno è stato il primo marcatore stagionale del Palermo grazie alla rete realizzata in Coppa Italia contro il Lecce. Adesso punta ad aumentare il proprio contributo anche in campionato. La maglia numero 9 aggiunge aspettative per un giocatore offensivo che Inzaghi sta inserendo sempre più nei meccanismi della squadra.

Secondo l’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il lungo stop di Strefezza potrebbe inoltre concedere ulteriori spazi a Vavassori. Il talento e le qualità nell’uno contro uno sono già emersi, mentre il prossimo passo sarà dare maggiore continuità alle prestazioni e limitare i momenti di pausa durante le partite.

Cassandro avanti nel ballottaggio con Pierozzi

Sulla stessa fascia continua anche il processo di adattamento di Cassandro. Il difensore, arrivato in estate dal Como dopo la stagione disputata a Catanzaro, è passato dal ruolo di braccetto destro in una difesa a tre a quello di terzino in una linea a quattro.

Un cambiamento che comporta movimenti e occupazione degli spazi differenti. Cassandro deve ancora perfezionare alcune letture, ma garantisce affidabilità nella spinta e attraversa un ottimo momento dal punto di vista atletico.

Ed è proprio per queste ragioni che, sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nel ballottaggio sulla fascia destra con Pierozzi l’ago della bilancia al momento pende dalla parte di Cassandro. Inzaghi potrebbe dunque affidarsi ancora alla coppia Cassandro-Vavassori per provare a superare il Padova e consolidare il primato.