Euro 2032, Mirri: «Vogliamo vincere e faremo di tutto per riuscirci. Si può credere nel cambiamento»

Il Palermo guarda al futuro con ambizione. Dario Mirri, presidente del club rosanero, è intervenuto a margine del convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, organizzato nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati, soffermandosi sul percorso intrapreso dalla società e sugli obiettivi sportivi.

«Credo che oggi ci sia la conferma che le cose a Palermo cambiano. Si guarda al futuro e le presenze istituzionali del presidente Schifani, del sindaco Lagalla, del ministro Abodi e del presidente Malagò confermano che il Palermo ha un’attenzione ben diversa rispetto agli anni passati. Si può credere nel cambiamento tutti insieme».





Mirri: «Vogliamo vincere»

Il presidente rosanero ha poi spostato l’attenzione sul campo. Nonostante la stagione sia ancora nella sua fase iniziale, Mirri non ha nascosto le ambizioni del Palermo.

«Siamo in una fase iniziale ed è tutto prematuro. Con franchezza dico quello che ribadisco da qualche mese: vogliamo vincere e faremo di tutto per vincere».

Un messaggio chiaro da parte del presidente, che ribadisce così l’obiettivo del Palermo senza lasciarsi condizionare dal momento ancora iniziale della stagione.