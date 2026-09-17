Euro 2032, Schifani: «Una grande scommessa per Palermo, stanziati 60 milioni per il Barbera. Ce la faremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Il progetto per il Renzo Barbera e la candidatura di Palermo a Euro 2032 rappresentano una «grande scommessa» per la città e per l’intera Sicilia. A ribadirlo è il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenuto a margine del convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, ospitato nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

«La giornata di oggi è importante per presentare il nostro progetto. È giusto che l’opinione pubblica nazionale sappia gli sforzi che sta facendo la Sicilia, in un momento in cui è scontato e dato per certo che la Sicilia sta crescendo molto rispetto al passato», ha dichiarato Schifani.


Il presidente della Regione ha quindi concentrato l’attenzione sull’impegno economico assunto per il futuro dello stadio palermitano e sull’obiettivo di rendere l’impianto competitivo in vista della selezione delle sedi italiane degli Europei del 2032.

«È una grande scommessa della città di Palermo, alla quale la Regione sta dando fiato e finanze. Abbiamo stanziato 60 milioni per contribuire alla costruzione di uno stadio a norme europee e all’avanguardia, per essere competitivi nella selezione degli stadi per Euro 2032».

Schifani ha infine espresso fiducia sull’esito del percorso intrapreso per il nuovo Renzo Barbera: «Sono fermamente convinto che ce la faremo».

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