Euro 2032, Abodi: «Il progetto di Palermo andrà a buon fine, il nuovo stadio si farà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 181438

Il progetto per il futuro dello stadio Renzo Barbera andrà avanti indipendentemente dalla scelta delle sedi di Euro 2032. A manifestare fiducia sul percorso intrapreso a Palermo è Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto al convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

«I tempi sono scanditi e c’è una competizione in atto. Ci sarà un rush finale che nessuno si sarebbe aspettato. Abbiamo bisogno di stadi moderni, accessibili, funzionali e competitivi. In un sistema calcistico che cerca di essere sempre più competitivo dal punto di vista finanziario, serve un’intraprendenza che fino a poco tempo fa non siamo stati in grado di dimostrare».


Abodi: «Gli stadi sono progetti di rigenerazione urbana»

Il ministro ha sottolineato come il rinnovamento degli impianti non riguardi esclusivamente il calcio e la possibilità di ospitare grandi manifestazioni internazionali, ma possa rappresentare uno strumento di sviluppo per le città.

«Abbiamo prodotto uno shock positivo, con i tifosi che continuano a frequentare i nostri stadi nonostante ci siano a volte condizioni non ottimali. I progetti degli stadi sono progetti di rigenerazione urbana che daranno fiducia alle città, non solo in ambito sportivo».

«Sono convinto che il progetto di Palermo andrà a buon fine»

Il passaggio più significativo riguarda direttamente il Renzo Barbera. Abodi ha espresso fiducia sulla realizzazione del progetto palermitano, distinguendola dalla successiva decisione della UEFA sull’assegnazione delle partite degli Europei.

«Sono convinto che il progetto di Palermo andrà a buon fine. Lo stadio si farà e poi sarà la Uefa a valutare se includerlo o meno negli stadi per Euro 2032».

Il percorso per il nuovo impianto e quello per entrare tra le sedi della manifestazione continentale restano dunque due passaggi distinti: Abodi si è detto convinto della realizzazione del progetto, mentre la scelta relativa a Euro 2032 spetterà alla UEFA.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-17 180922

Euro 2032, Malagò: «Candidatura di Palermo estremamente credibile. La città è sul pezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
33c091a8-23e1-4c10-9465-e05a9ac04842

Euro 2032, Schifani: «60 milioni dalla Regione per uno stadio moderno a Palermo. La città merita gli Europei»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 172155

Euro 2032, Lagalla: «Palermo progredisce nell’impiantistica, vogliamo uno stadio all’altezza del calcio internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 165916

Euro 2032, Mulè: «Lo stadio e la città di Palermo devono ospitare gli Europei»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 174651

Euro 2032, Varchi: «Nuovo stadio del Palermo significa rigenerazione urbana e scenario internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 173104

Euro 2032, Schifani: «Una grande scommessa per Palermo, stanziati 60 milioni per il Barbera. Ce la faremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 171813

Euro 2032, Lagalla: «Palermo vuole esserci, candidatura completa. Ai tifosi dico: questa sfida è anche per voi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 174410

Euro 2032, Sessa: «Palermo ha fatto un ottimo lavoro. Nessuno stadio è in pole»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
inzaghi conferenza stampa (2)

Palermo verso il Padova, Inzaghi parla venerdì in conferenza stampa al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (146) tifosi

Palermo-Padova, il Barbera si riempie: già 27.362 cuori rosanero per sabato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Palermo-Padova, cresce l’attesa: già 356 tifosi biancoscudati hanno acquistato il biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (91) hernani peda ceccaroni fortin

Il Mattino di Padova: “Sorrentino-Fortin, al Barbera sfida tra i portieri più in forma della Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-17 181438

Euro 2032, Abodi: «Il progetto di Palermo andrà a buon fine, il nuovo stadio si farà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 180922

Euro 2032, Malagò: «Candidatura di Palermo estremamente credibile. La città è sul pezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
33c091a8-23e1-4c10-9465-e05a9ac04842

Euro 2032, Schifani: «60 milioni dalla Regione per uno stadio moderno a Palermo. La città merita gli Europei»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 172155

Euro 2032, Lagalla: «Palermo progredisce nell’impiantistica, vogliamo uno stadio all’altezza del calcio internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 165916

Euro 2032, Mulè: «Lo stadio e la città di Palermo devono ospitare gli Europei»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026