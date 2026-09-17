Euro 2032, Abodi: «Il progetto di Palermo andrà a buon fine, il nuovo stadio si farà»

Il progetto per il futuro dello stadio Renzo Barbera andrà avanti indipendentemente dalla scelta delle sedi di Euro 2032. A manifestare fiducia sul percorso intrapreso a Palermo è Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto al convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

«I tempi sono scanditi e c’è una competizione in atto. Ci sarà un rush finale che nessuno si sarebbe aspettato. Abbiamo bisogno di stadi moderni, accessibili, funzionali e competitivi. In un sistema calcistico che cerca di essere sempre più competitivo dal punto di vista finanziario, serve un’intraprendenza che fino a poco tempo fa non siamo stati in grado di dimostrare».





Abodi: «Gli stadi sono progetti di rigenerazione urbana»

Il ministro ha sottolineato come il rinnovamento degli impianti non riguardi esclusivamente il calcio e la possibilità di ospitare grandi manifestazioni internazionali, ma possa rappresentare uno strumento di sviluppo per le città.

«Abbiamo prodotto uno shock positivo, con i tifosi che continuano a frequentare i nostri stadi nonostante ci siano a volte condizioni non ottimali. I progetti degli stadi sono progetti di rigenerazione urbana che daranno fiducia alle città, non solo in ambito sportivo».

«Sono convinto che il progetto di Palermo andrà a buon fine»

Il passaggio più significativo riguarda direttamente il Renzo Barbera. Abodi ha espresso fiducia sulla realizzazione del progetto palermitano, distinguendola dalla successiva decisione della UEFA sull’assegnazione delle partite degli Europei.

«Sono convinto che il progetto di Palermo andrà a buon fine. Lo stadio si farà e poi sarà la Uefa a valutare se includerlo o meno negli stadi per Euro 2032».

Il percorso per il nuovo impianto e quello per entrare tra le sedi della manifestazione continentale restano dunque due passaggi distinti: Abodi si è detto convinto della realizzazione del progetto, mentre la scelta relativa a Euro 2032 spetterà alla UEFA.