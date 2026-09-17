Palermo, allenamento pomeridiano in vista del Padova: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo di Filippo Inzaghi, in vista del match di sabato al “Renzo Barbera” contro il Padova. La squadra rosanero ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento tecnico, caratterizzata da esercizi con il pallone e i consueti torelli.

Successivamente, il gruppo si è concentrato sulla tattica offensiva, lavorando su movimenti e soluzioni nella fase di possesso. A chiudere l’allenamento, un focus dedicato ai calci piazzati a favore, con la squadra impegnata nella preparazione delle diverse situazioni da palla inattiva.


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