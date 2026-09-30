Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso servono i gol dei centrocampisti: Inzaghi cerca nuove armi”

Diciassette gol nelle prime sette partite ufficiali raccontano la forza offensiva del Palermo, ma c’è ancora una risorsa che Filippo Inzaghi può provare a sfruttare maggiormente: le reti dei centrocampisti. Un contributo che nelle ultime stagioni si è rivelato prezioso e che potrebbe consentire ai rosanero di aggiungere ulteriori soluzioni a una macchina offensiva già partita a ritmi elevati.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, delle 17 reti realizzate finora dal Palermo ben 15 portano la firma dei giocatori impiegati dalla trequarti in avanti: quattro gol ciascuno per Johnsen e Pohjanpalo, tre per Vavassori e due a testa per Strefezza e Palumbo.





Le altre due marcature sono arrivate entrambe contro l’Arezzo e portano le firme di Ranocchia e Augello.

Ranocchia e Segre, Inzaghi aspetta i loro gol

Il passaggio al 4-2-3-1 ha inevitabilmente modificato alcuni meccanismi. Difensori e mediani hanno una presenza inferiore nella trequarti offensiva, salvo quelle situazioni nelle quali il Palermo riesce ad alzare sensibilmente il proprio baricentro.

Eppure, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nelle ultime stagioni i centrocampisti rosanero hanno dimostrato di poter incidere attraverso gli inserimenti e le conclusioni dalla distanza.

I numeri della scorsa stagione lo confermano: Ranocchia ha chiuso il 2025/26 con sei gol, Segre con quattro. Insieme hanno realizzato il 16,4% delle 61 reti segnate dal Palermo in campionato.

Ranocchia si è già sbloccato nella stagione corrente, mentre Segre è ancora alla ricerca della prima rete e non segna dallo scorso gennaio, quando decise con il suo gol la sfida contro lo Spezia.

Inzaghi dovrà provare a metterli nelle condizioni di tornare a incidere anche in zona offensiva, sfruttando gli spazi che possono essere creati dai trequartisti.

Ranocchia da fuori, Segre con gli inserimenti

Per Ranocchia la scorsa stagione è stata la più prolifica della carriera. Il numero 10 ha aggiunto alla capacità di dirigere il centrocampo e alla qualità sui calci piazzati una crescente efficacia negli inserimenti e soprattutto nelle conclusioni dalla distanza.

Il gol realizzato contro l’Arezzo è arrivato proprio con un tiro da fuori area, soluzione che potrà continuare a rappresentare un’arma.

Differenti le caratteristiche di Segre. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come i punti di forza del numero 8 siano soprattutto il colpo di testa e l’inserimento sul filo del fuorigioco. I suoi compiti in fase di copertura sono aumentati, ma Inzaghi conosce bene la sua capacità di rendersi pericoloso anche nell’area avversaria.

Mazzitelli, un’altra arma per Superpippo

Il Palermo, però, non aspetta soltanto Ranocchia e Segre. Anche l’arrivo di Luca Mazzitelli offre ulteriori possibilità.

Le caratteristiche dell’ex Cagliari vengono accostate a quelle di Ranocchia: ordine in regia, capacità di inserirsi e soprattutto un tiro dalla distanza che può rappresentare una soluzione aggiuntiva.

Quando avrà ritrovato pienamente il ritmo partita, Inzaghi potrà contare anche sul suo contributo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Mazzitelli dovrebbe quasi certamente lasciare posto a Strefezza nella lista over a partire dalla fine di novembre, per poi rientrarvi definitivamente a gennaio.

Anche Gomes ed Estevez possono crescere

Diverso il discorso relativo a Gomes ed Estevez, giocatori meno abituati ad andare a segno. Inzaghi, però, ha dimostrato di saper valorizzare le caratteristiche offensive dei propri centrocampisti.

Gomes negli ultimi anni ha aumentato la propria presenza nella trequarti avversaria, mentre Estevez, oltre al lavoro svolto in mezzo al campo, sta sviluppando anche soluzioni attraverso i tiri dalla distanza e i calci piazzati.

La trasferta di Empoli rappresenterà dunque, secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il primo banco di prova per verificare se il lavoro svolto durante la lunga sosta avrà prodotto risultati anche sotto questo aspetto.

Il Palermo ha già trovato 17 gol in sette partite. Il prossimo passo potrebbe essere allargare ulteriormente il numero dei protagonisti: dopo l’ottimo rendimento degli uomini offensivi, Inzaghi aspetta adesso anche i gol dei suoi centrocampisti.