Prima pagina Tuttosport: “Il figlio del vento”

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Morto Varenne

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Torna l’emergenza siccità”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il cavallo di tutti”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Joronen preoccupa il Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, lezione al Lecce”

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Prima pagina Tuttosport: “Apoteosi”

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Ultimissime

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Tuttosport: “Perin tentato dal Palermo: pronto un biennale, il portiere riflette sull’addio alla Juventus”

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Repubblica: “Joronen ko, il Palermo si affida a Fortin. E torna l’incubo tra i pali”

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Gazzetta dello Sport: “Verona, mercato scatenato: torna Dawidowicz e spunta Iannoni. Pisa, chiuso Correia”

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Gazzetta dello Sport: “Serie B, rivoluzione in tv”

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Palermo Spezia 1-0 (16) joronen

Gazzetta dello Sport: “Palermo, ansia Joronen: domani la risonanza. Semper o Perin se lo stop sarà lungo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026