Mondiale 2026, Spagna dominante: Austria battuta 3-0

La Spagna conquista una brillante vittoria per 3-0 contro l’Austria al termine di una gara dominata per larghi tratti. La squadra di Luis de la Fuente ha mostrato qualità, organizzazione e grande superiorità tecnica, lasciando poche possibilità agli avversari.

Fin dai primi minuti, gli spagnoli hanno imposto il proprio ritmo con un possesso palla fluido e diverse occasioni create soprattutto grazie alle accelerazioni di Lamine Yamal e alle giocate di Dani Olmo. Dopo un gol annullato a Marc Cucurella, la Spagna è riuscita a sbloccare il match al 36’: proprio Cucurella ha servito un ottimo pallone per Mikel Oyarzabal, bravo a controllare e battere Alexander Schlager con un preciso destro per l’1-0.





Nel secondo tempo l’Austria ha provato a reagire, ma la Spagna ha continuato a controllare il gioco. Al 66’ è arrivato il raddoppio: cross perfetto di Alex Baena e colpo di testa vincente di Pedro Porro, lasciato libero davanti alla porta per il 2-0.

Nel finale gli uomini di Rangnick hanno alzato il baricentro senza però riuscire a creare reali pericoli. In pieno recupero, al minuto 89, la Spagna ha chiuso definitivamente i conti con Mikel Oyarzabal, che su assist di Cucurella ha firmato la doppietta personale e il definitivo 3-0.

Prestazione convincente per la Roja, trascinata da un Oyarzabal decisivo e da un Lamine Yamal sempre pericoloso. L’Austria, invece, ha faticato a reggere il ritmo e la qualità degli avversari.