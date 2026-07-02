Ufficiale, Nicolas lascia il Pisa dopo cinque anni

Si chiude ufficialmente l’avventura di Nicolas Andrade con la maglia del Pisa. Il club nerazzurro ha annunciato sui propri canali la separazione dal portiere brasiliano, salutandolo con un messaggio carico di affetto dopo cinque stagioni vissute insieme.

“Grazie di tutto, Nicolas! Dopo 108 presenze in cinque anni di battaglie e momenti meravigliosi vissuti insieme le nostre strade si dividono. In bocca al lupo per il tuo futuro!”, si legge nel saluto pubblicato dal club.





Arrivato a Pisa nell’estate del 2021, Nicolas è stato per anni un punto di riferimento tra i pali, collezionando 108 presenze e ritagliandosi un ruolo importante nella crescita della squadra. Dopo tre stagioni da protagonista in Serie B, il portiere brasiliano ha contribuito anche allo storico percorso culminato con la promozione in Serie A.

Nell’ultima stagione, pur partendo alle spalle di Semper, Nicolas ha continuato a dare il proprio contributo con professionalità ed esperienza. Ora per lui si apre un nuovo capitolo, mentre Pisa saluta uno dei protagonisti più rappresentativi degli ultimi anni