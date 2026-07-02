Ufficiale, Nicolas lascia il Pisa dopo cinque anni

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
nicolas

Si chiude ufficialmente l’avventura di Nicolas Andrade con la maglia del Pisa. Il club nerazzurro ha annunciato sui propri canali la separazione dal portiere brasiliano, salutandolo con un messaggio carico di affetto dopo cinque stagioni vissute insieme.

“Grazie di tutto, Nicolas! Dopo 108 presenze in cinque anni di battaglie e momenti meravigliosi vissuti insieme le nostre strade si dividono. In bocca al lupo per il tuo futuro!”, si legge nel saluto pubblicato dal club.


Arrivato a Pisa nell’estate del 2021, Nicolas è stato per anni un punto di riferimento tra i pali, collezionando 108 presenze e ritagliandosi un ruolo importante nella crescita della squadra. Dopo tre stagioni da protagonista in Serie B, il portiere brasiliano ha contribuito anche allo storico percorso culminato con la promozione in Serie A.

Nell’ultima stagione, pur partendo alle spalle di Semper, Nicolas ha continuato a dare il proprio contributo con professionalità ed esperienza. Ora per lui si apre un nuovo capitolo, mentre Pisa saluta uno dei protagonisti più rappresentativi degli ultimi anni

Altre notizie

Mallamo.jpg--alessandro_mallamo (1)

Union Brescia su Mallamo: trattativa aperta con il SudTirol

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
padova

Padova scatenato sul mercato: ufficiali Bordoni, Penta e Castegnaro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot_2026-07-02-20-49-59-395_com.android.chrome-edit

Pisa: tre club su Bettazzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
csm_tommaso_cassandro_catanzaro_a4e257de00

Di Marzio: “Palermo-Cassandro, domani le visite mediche”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot 2026-07-02 154155

Carrarese, vicino l’arrivo di Giacomo Marconi dal Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot 2026-07-02 153158

Virtus Entella, UFFICIALE: fatta per Francesco Forte

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Palermo Modena 2-0 (21) appuah

Dal Portogallo: “Appuah nel mirino del Rio Ave”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
web_genoa_wiafe

Genoa, UFFICIALE: dal Modena arriva Wiafe

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
9334899_02140025_onecms_1otdq2w5165waph30jf

Modena, Ambrosino sempre più vicino al ritorno: il Napoli tratta il prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot 2026-07-02 143204

UFFICIALE, doppio colpo del Modena: arrivano Consiglio e Odero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
25.10.23_Entrainement_DSC07914_@ifenn.visual-scaled

Avellino, non solo Pyyhtia: spunta la pista che porta a Okuka

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
varnier

Sudtirol, UFFICIALE: fatta per Varnier

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026

Ultimissime

nicolas

Ufficiale, Nicolas lascia il Pisa dopo cinque anni

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Mallamo.jpg--alessandro_mallamo (1)

Union Brescia su Mallamo: trattativa aperta con il SudTirol

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
SPAGNA

Mondiale 2026, Spagna avanti all’intervallo: Oyarzabal firma l’1-0 contro l’Austria

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
padova

Padova scatenato sul mercato: ufficiali Bordoni, Penta e Castegnaro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot_2026-07-02-20-49-59-395_com.android.chrome-edit

Pisa: tre club su Bettazzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026