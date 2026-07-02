Union Brescia su Mallamo: trattativa aperta con il SudTirol

L’Union Brescia continua a lavorare per riportare in Lombardia Alessandro Mallamo. Il centrocampista classe 1999, rientrato al SudTirol dopo la fine del prestito, resta uno degli obiettivi principali del club biancazzurro in vista della prossima stagione.

Dopo le 16 presenze complessive tra campionato e playoff negli ultimi sei mesi, Mallamo ha convinto la dirigenza bresciana, che punta ora ad acquistarlo a titolo definitivo. Tuttavia, la trattativa con il SudTirol non è ancora vicina alla chiusura.





Al momento, infatti, persiste una certa distanza tra domanda e offerta per il cartellino del giocatore. I contatti tra le due società proseguono con continuità, nella speranza di trovare un’intesa nelle prossime settimane.

L’Union Brescia vuole regalare a Eugenio Corini un rinforzo importante per il centrocampo, con l’obiettivo di ripartire dopo la delusione della finale playoff persa contro l’Ascoli e rilanciare l’assalto alla promozione in Serie B.