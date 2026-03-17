Padova-Palermo, al via la vendita dei biglietti: info su prezzi, prelazioni e settore ospiti

Il Calcio Padova ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro il Palermo, in programma sabato 21 marzo 2026 alle ore 15 allo stadio Euganeo, valida per il campionato di Serie B.

La prevendita partirà alle ore 10:00 di mercoledì 18 marzo sul circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati. Per quanto riguarda il settore ospiti, la vendita sarà attiva a partire dalle ore 15:00 dello stesso giorno e resterà disponibile fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.





Il club ha inoltre comunicato che il mini abbonamento della Tribuna Fattori è terminato con la gara contro il Catanzaro. Gli abbonati di quel settore potranno usufruire di un periodo di prelazione sull’acquisto del biglietto fino alle ore 12:00 di giovedì 19 marzo. Il codice di accesso alla prelazione corrisponde al sigillo fiscale “SF” per gli abbonamenti cartacei o al numero della card per quelli digitali.

Per il settore ospiti, il prezzo è fissato a 22 euro più diritti di prevendita, mentre non sarà possibile acquistare biglietti per questo settore il giorno della gara.

I prezzi variano in base ai settori: si va dai 100 euro delle poltrone premium ai 22 euro delle tribune, con diverse riduzioni previste per donne, under 25, over 65 e under 18, disponibili esclusivamente in fase di prevendita. Il giorno della partita, eventuali biglietti residui saranno venduti ai botteghini con tariffe uniche generalmente più alte.

Previsto inoltre l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni, previa richiesta via mail entro le ore 19:00 del giorno precedente la gara e salvo esaurimento dei posti disponibili nel settore richiesto.

La società invita tutti i tifosi a presentarsi con largo anticipo ai varchi per evitare disagi nelle fasi di accesso allo stadio.