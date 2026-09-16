Corriere dello Sport: “Palermo, il Barbera verso un altro pienone. Mai sotto i 32 mila, col Padova continua la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Il Renzo Barbera si prepara a regalare un’altra cornice di pubblico importante. Sabato contro il Padova, tifoseria storicamente gemellata con quella rosanero, il Palermo può nuovamente superare quota 32 mila spettatori, confermando numeri che risultano di assoluto rilievo anche nel confronto con diverse realtà della Serie A.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nelle gare casalinghe di campionato disputate finora il pubblico non è mai sceso sotto i 32 mila presenti. Tutto lascia pensare che il trend possa proseguire anche contro i biancoscudati, sebbene ci sia da valutare l’effetto dell’orario: per la prima volta in questa stagione i rosanero giocheranno al Barbera alle 15.


Il Barbera spinge il Palermo

L’entusiasmo resta comunque elevato. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia anche la striscia casalinga della squadra di Filippo Inzaghi: considerando pure la Coppa Italia, il Palermo ha disputato quattro partite al Barbera ottenendo altrettante vittorie. Un percorso che alimenta ulteriormente l’attesa per la sfida di sabato.

Anche il dato degli abbonamenti testimonia la crescita del seguito rosanero. In questa stagione il tetto è stato fissato a 17 mila tessere, una scelta legata alla possibilità che da marzo possano iniziare gli interventi di ristrutturazione dello stadio, con la conseguente chiusura di alcuni settori.

Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, resta però da attendere l’ufficializzazione della convenzione che dovrebbe affidare per 90 anni la gestione del Barbera al club di proprietà del City Football Group. Un passaggio indicato come indispensabile per poter procedere con i lavori.

Hernani e Perin verso il rientro dopo la sosta, si spera per Peda

Intanto il Palermo continua la preparazione in vista del Padova. Ieri il gruppo ha sostenuto una seduta pomeridiana, mentre rimangono da monitorare gli indisponibili.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport spiega che Hernani e Perin, già assenti ad Avellino a causa di sovraccarichi muscolari, saranno tenuti a riposo con l’obiettivo di recuperarli durante i quindici giorni di sosta previsti dopo il prossimo turno di campionato.

La speranza più concreta per sabato riguarda invece Peda. Il difensore sta recuperando dalla distorsione alla caviglia sinistra e il Palermo punta a riaverlo a disposizione per la sfida contro il Padova.

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