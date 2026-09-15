Serie C girone C: vincono Sorrento e Casarano, pari tra Barletta e Salernitana. La classifica aggiornata e i risultati finali
Si concludono i match della quinta giornata del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Sorrento, impegnato nella trasferta in casa della Cavese. I campani riescono ad imporsi sul risultato di 2-3: decisive la doppietta personale di Cargnelutti e la rete di Paglino. Arriva il successo anche per il Casarano, che vince di misura nel match casalingo contro l’Audace Cerignola grazie al gol nel primo tempo di Grandolfo. Non vanno oltre il pari invece Barletta e Salernitana con una marcatura per parte: sbloccano il match i pugliesi con l’autogol di Pieraccini, riporta il risultato in equilibrio per i granata Celiento. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Bari-Potenza 0-0
Barletta-Salernitana 1-1 ( 53′ Pieraccini; 70′ Celiento)
Casarano-Audace Cerignola 1-0 (44′ Grandolfo)
Cavese-Sorrento 2-3 (19′ Cargnelutti; 37′ Paglino; 55′ Fiordaliso; 78′ Cargnelutti; 90+1′ Minaj)
Foggia-Savoia 0-0
Scafatese-Monopoli 0-0
LA CLASSIFICA
Sorrento — 15 punti
Casertana — 11 punti
Bari — 10 punti
Potenza — 10 punti
Audace Cerignola — 9 punti
Picerno — 9 punti
Casarano — 9 punti
Monopoli — 7 punti
Inter U23 — 7 punti
Catania — 6 punti
Barletta — 6 punti
Salernitana — 6 punti
Scafatese — 6 punti
Savoia — 5 punti
Foggia — 5 punti
Cavese — 5 punti
Giugliano — 4 punti
Altamura — 4 punti
Cosenza — 1 punto
Crotone – -4