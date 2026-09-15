Serie C girone C: vincono Sorrento e Casarano, pari tra Barletta e Salernitana. La classifica aggiornata e i risultati finali

Si concludono i match della quinta giornata del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Sorrento, impegnato nella trasferta in casa della Cavese. I campani riescono ad imporsi sul risultato di 2-3: decisive la doppietta personale di Cargnelutti e la rete di Paglino. Arriva il successo anche per il Casarano, che vince di misura nel match casalingo contro l’Audace Cerignola grazie al gol nel primo tempo di Grandolfo. Non vanno oltre il pari invece Barletta e Salernitana con una marcatura per parte: sbloccano il match i pugliesi con l’autogol di Pieraccini, riporta il risultato in equilibrio per i granata Celiento. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Bari-Potenza 0-0





Barletta-Salernitana 1-1 ( 53′ Pieraccini; 70′ Celiento)

Casarano-Audace Cerignola 1-0 (44′ Grandolfo)

Cavese-Sorrento 2-3 (19′ Cargnelutti; 37′ Paglino; 55′ Fiordaliso; 78′ Cargnelutti; 90+1′ Minaj)

Foggia-Savoia 0-0

Scafatese-Monopoli 0-0

LA CLASSIFICA

Sorrento — 15 punti

Casertana — 11 punti

Bari — 10 punti

Potenza — 10 punti

Audace Cerignola — 9 punti

Picerno — 9 punti

Casarano — 9 punti

Monopoli — 7 punti

Inter U23 — 7 punti

Catania — 6 punti

Barletta — 6 punti

Salernitana — 6 punti

Scafatese — 6 punti

Savoia — 5 punti

Foggia — 5 punti

Cavese — 5 punti

Giugliano — 4 punti

Altamura — 4 punti

Cosenza — 1 punto

Crotone – -4