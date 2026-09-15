Serie C girone C: avanti Sorrento e Casarano, pari a reti bianche tra Bari e Potenza all’intervallo. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match del girone C del campionato di Serie C. Va al riposo in vantaggio per 0-2 il Sorrento, impegnato nella trasferta in casa della Cavese: decidono al momento l’incontro le reti di Cargnelutti e Paglino. Avanti dopo i primi 45 minuti anche il Casarano, grazie al gol di Grandolfo che permette la sua squadra di andare negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. All’intervallo pari a reti bianche invece tra Bari e Potenza. Di seguito i risultati parziali:
Bari-Potenza 0-0
Barletta-Salernitana 0-0
Casarano-Audace Cerignola 1-0
Cavese-Sorrento 0-2
Foggia-Savoia 0-0
Scafatese-Monopoli 0-0