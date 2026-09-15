Serie C girone C: avanti Sorrento e Casarano, pari a reti bianche tra Bari e Potenza all’intervallo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Si concludono i primi tempi dei match del girone C del campionato di Serie C. Va al riposo in vantaggio per 0-2 il Sorrento, impegnato nella trasferta in casa della Cavese: decidono al momento l’incontro le reti di Cargnelutti e Paglino. Avanti dopo i primi 45 minuti anche il Casarano, grazie al gol di Grandolfo che permette la sua squadra di andare negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. All’intervallo pari a reti bianche invece tra Bari e Potenza. Di seguito i risultati parziali:

Bari-Potenza 0-0


Barletta-Salernitana 0-0

Casarano-Audace Cerignola 1-0

Cavese-Sorrento 0-2

Foggia-Savoia 0-0

Scafatese-Monopoli 0-0

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