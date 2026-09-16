Giornale di Sicilia: “Palermo, tegola e cambio: Strefezza fa spazio a Mazzitelli”

L’infortunio di Gabriel Strefezza modifica gli equilibri della rosa del Palermo e apre immediatamente le porte a Luca Mazzitelli. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha deciso di intervenire sulla lista A degli over: il centrocampista prende temporaneamente il posto del numero 7 e diventa così utilizzabile anche in campionato.

La scelta è arrivata dopo gli ulteriori approfondimenti sulle condizioni di Strefezza, fermatosi contro la Sampdoria in una gara nella quale era riuscito anche ad andare a segno. Gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore sinistro e il rientro in gruppo è previsto indicativamente durante la sosta internazionale di novembre. Il Palermo non intende accelerare i tempi e punta a recuperare l’esterno nelle migliori condizioni possibili.





Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il regolamento consente al Palermo di inserire Mazzitelli tra gli over sfruttando la possibilità prevista in caso di indisponibilità temporanea di un calciatore. Quando Strefezza tornerà a disposizione, riprenderà il proprio posto.

Mazzitelli, naturalmente, non arriva per sostituire tatticamente Strefezza. Ruoli e caratteristiche sono differenti, ma la presenza dell’ex Como offre a Filippo Inzaghi un’alternativa importante. Il centrocampista può infatti essere impiegato davanti alla difesa, da mezzala e anche in posizione più avanzata sulla trequarti, permettendo all’allenatore di modificare l’assetto senza necessariamente cambiare uomini.

È proprio la versatilità uno degli aspetti sui quali si concentra Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia. Il Palermo perde un esterno offensivo di peso, ma guadagna temporaneamente un elemento capace di aumentare struttura, esperienza e fisicità in mezzo al campo. Mazzitelli può trovare spazio sia in una mediana a due sia in un centrocampo a tre e, all’occorrenza, avanzare il proprio raggio d’azione.

L’assenza di Strefezza avrà inevitabilmente conseguenze anche nel reparto avanzato. Johnsen ha cominciato la stagione offrendo risposte importanti e ad Avellino ha realizzato il gol del pareggio. Vavassori sarà chiamato a conquistare maggiore spazio, mentre Palumbo rappresenta un’altra soluzione grazie alla possibilità di interpretare più ruoli.

Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sarà dunque la profondità della rosa a dover permettere a Inzaghi di assorbire l’assenza del brasiliano. Il tecnico potrà scegliere di partita in partita la configurazione più adatta, affidandosi alle differenti caratteristiche degli uomini a disposizione.

Strefezza, intanto, lavorerà per rientrare il prima possibile. Mazzitelli avrà invece l’opportunità di ritagliarsi immediatamente uno spazio concreto: fino al recupero del numero 7, il centrocampista rappresenterà una carta in più nelle mani di Inzaghi.