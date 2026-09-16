Corriere del Veneto: “Padova, il paradosso dell’attacco: sei bomber ancora a secco. Ora c’è il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Il Padova viaggia a buon ritmo, ma deve ancora trovare i gol dei suoi attaccanti. Sette punti conquistati nelle prime quattro giornate, imbattibilità all’Euganeo e successi contro Pisa e Ascoli raccontano un avvio positivo per la squadra di Antonio Calabro. Eppure, come evidenzia il Corriere del Veneto, nessuno dei sei uomini del reparto offensivo è ancora riuscito a trovare la via della rete.

Artistico, Moro, Bortolussi, Lasagna, Caprari e Seghetti sono tutti fermi a zero. I tre gol realizzati finora dal Padova portano infatti le firme di Fusi e Galazzi, oltre all’autorete di Edmundsson contro il Verona. Un dato sorprendente considerando che, almeno sulla carta, l’attacco rappresenta uno dei principali punti di forza della formazione biancoscudata.


Come riporta il Corriere del Veneto, tra gli attaccanti quello maggiormente impiegato è stato Luca Moro, con 240 minuti nelle prime quattro giornate. Alle sue spalle Gianluca Caprari con 214 minuti e Kevin Lasagna con 170. Mattia Bortolussi è fermo a 66, mentre Alessandro Seghetti ha avuto a disposizione soltanto mezz’ora. Nessun minuto, invece, per Artistico, ancora impegnato nel recupero da una lesione muscolare al soleo.

Calabro ha già provato a cambiare uomini e combinazioni. Contro l’Ascoli sono partiti titolari Moro e Lasagna, mentre Caprari è entrato al 60’. Il problema, dunque, non sembra essere legato alla mancanza di alternative. Anche i numeri della passata stagione confermano il potenziale del reparto: Artistico arrivava dai 14 gol in 31 presenze in Serie B con lo Spezia, Bortolussi ne aveva realizzati 10 in 32 partite, Lasagna sei e Seghetti tre.

Secondo l’analisi del Corriere del Veneto, alla base del digiuno possono esserci i tempi di inserimento, la condizione fisica e la necessità di perfezionare i meccanismi offensivi. Una situazione che, almeno per il momento, non ha impedito al Padova di raccogliere punti.

Adesso, però, all’orizzonte c’è la trasferta contro il Palermo. Il Corriere del Veneto sottolinea come Calabro sia convinto che i suoi attaccanti riusciranno presto a sbloccarsi. I biancoscudati arriveranno al Barbera con un reparto offensivo ancora a caccia della prima firma stagionale.

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