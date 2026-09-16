Gazzetta dello Sport: “Strefezza, stop più lungo del previsto. Mazzitelli entra in lista”
L’infortunio di Gabriel Strefezza è più serio di quanto inizialmente previsto. Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Palermo ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra che lo costringerà a un lungo periodo lontano dal campo.
Proprio la durata dello stop ha portato il Palermo a intervenire sulla lista. Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport spiega che la società ha deciso di inserire Luca Mazzitelli, arrivato da svincolato la scorsa settimana, al posto del brasiliano.
Il regolamento consente infatti di sostituire un calciatore indisponibile per infortunio per almeno 60 giorni con un elemento fuori lista o svincolato. Una possibilità che, come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, permette adesso a Mazzitelli di diventare immediatamente una soluzione a disposizione di Filippo Inzaghi.
Il Palermo aveva deciso di ingaggiare l’ex centrocampista del Cagliari indipendentemente dall’infortunio di Strefezza. Una scelta che adesso torna particolarmente utile. Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Mazzitelli potrà infatti offrire a Inzaghi un’alternativa in più, seppure in un ruolo completamente diverso rispetto a quello occupato dal brasiliano.