Palermo protagonista alla Camera dei Deputati, Varchi: «Candidatura a Euro 2032 e nuovo stadio sfida che va oltre il calcio per la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Si parlerà di Palermo giovedì 17 settembre, alla Camera dei deputati. L’iniziativa, dal titolo Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, è promossa dalla deputata di Fratelli d’Italia e segretario di Presidenza della Camera Carolina Varchi e si terrà alle ore 17 nella Sala Matteotti, con ingresso da piazza del Parlamento 19.

L’incontro metterà a confronto istituzioni, Governo e rappresentanti del mondo del calcio sul ruolo dello sport come strumento di sviluppo e crescita dei territori. Tra i temi al centro del dibattito anche le prospettive europee di Palermo, con particolare attenzione alla candidatura della città e dello stadio Renzo Barbera a ospitare UEFA EURO 2032 e al progetto di riqualificazione dell’impianto.


Alla tavola rotonda prenderanno parte il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il commissario del Governo per gli stadi Massimo Sessa, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il componente del Cda City Football Group-Palermo FC Alberto Galassi, il presidente del Palermo FC Dario Mirri e il CEO Giovanni Gardini.

«Palermo e il Sud hanno tutte le carte per giocare da protagonisti la loro partita in Europa», ha dichiarato Carolina Varchi, sottolineando il potenziale dello sport come leva per investimenti, turismo, infrastrutture e nuove opportunità.

«La candidatura di Palermo a Euro 2032 e la prospettiva di un nuovo stadio rappresentano una sfida che va ben oltre il calcio – ha aggiunto – riguardano la capacità della città di essere più moderna, attrattiva e competitiva e di rafforzare il proprio ruolo nel Mediterraneo e in Europa»

Secondo Varchi, la candidatura di Palermo a Euro 2032 e la prospettiva di un nuovo stadio rappresentano una sfida che va oltre la dimensione sportiva e che riguarda anche la capacità della città di diventare più moderna, attrattiva e competitiva, rafforzando il proprio ruolo nel Mediterraneo e in Europa

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