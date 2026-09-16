Tuttosport: “Shpendi fa volare il Cesena: Un gol ogni 67 minuti, a gennaio può arrivare il grande salto”

Cristian Shpendi si è preso il Cesena e la vetta della classifica marcatori di Serie B. Quattro partite, cinque gol e appena 334 minuti necessari per raggiungere questo bottino: una rete ogni 67 minuti. Numeri che certificano l’avvio travolgente dell’attaccante italo-albanese e che potrebbero riaprire molto presto le porte del mercato, dopo il mancato trasferimento alla Cremonese durante l’estate.

Come sottolinea Tuttosport, il confronto con il gemello Stiven accompagna da anni la carriera dei due attaccanti. Nell’estate del 2023 le loro strade si divisero: Stiven lasciò il Cesena per l’Empoli, mentre Cristian rimase in Romagna. A distanza di oltre tre anni, il centravanti bianconero sembra aver raggiunto una dimensione da autentico leader.





Cristian contro Stiven, il duello dei gemelli Shpendi

In questo avvio di Serie B Stiven ha raccolto quattro presenze con l’Empoli, realizzando un gol in 282 minuti. Cristian, invece, guida la graduatoria dei bomber con cinque centri in quattro giornate.

Il confronto resta aperto. Nella passata stagione Cristian aveva chiuso con 12 gol e 5 assist in 37 presenze, mentre Stiven aveva raggiunto quota 15 reti e 2 assist in 35 gare.

I loro percorsi sono stati differenti. Cristian ha vissuto una crescita più graduale, restando sempre al Cesena e contribuendo con i suoi gol alla promozione in Serie B del 2024. Stiven, invece, passando direttamente dalla Serie C alla Serie A con l’Empoli, aveva trovato inevitabilmente meno spazio nella massima categoria.

La Cremonese lo voleva per quattro milioni

Adesso, però, è soprattutto Cristian a vivere il suo momento migliore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle battute conclusive dell’ultimo mercato estivo sembrava ormai definito il suo trasferimento alla Cremonese per una cifra vicina ai quattro milioni di euro.

L’operazione non si è poi concretizzata a causa del mancato incastro in un giro di attaccanti e Shpendi è rimasto al Cesena.

Il club romagnolo aveva già ceduto alla Cremonese il centrocampista Tommaso Berti, operazione importante per le casse societarie. Anche una futura partenza di Shpendi potrebbe dunque rappresentare un’altra entrata significativa.

La domanda, a questo punto, riguarda soprattutto gennaio. Se il centravanti continuerà a segnare con questa continuità, trattenerlo potrebbe diventare complicato.

Con Diamanti è diventato un leader

A favorire l’esplosione di Shpendi c’è anche il positivo avvio del Cesena, ancora imbattuto, e il lavoro di Diamanti, alla sua prima esperienza da allenatore in Serie B.

Come evidenzia Tuttosport, l’attaccante sembra ormai pronto per compiere un salto verso categorie e realtà di livello superiore. E questa volta la Cremonese potrebbe non essere l’unica società interessata.

In passato anche la Fiorentina lo aveva seguito a lungo, ma per Shpendi potrebbe aprirsi persino una strada all’estero.

Anche la Championship segue Shpendi

Il nome dell’attaccante viene infatti monitorato da tempo anche in Championship, la seconda divisione inglese. Un campionato economicamente molto ricco, soprattutto per quelle società che puntano alla promozione in Premier League e che possono garantire condizioni paragonabili a quelle di diversi club di Serie A.

Molto dipenderà dalla continuità del giocatore. Nel suo primo campionato di Serie B, dopo un ottimo girone d’andata, Shpendi aveva accusato un calo nella seconda parte della stagione che aveva raffreddato l’interesse di potenziali acquirenti.

Ora la sfida è evitare quelle pause e confermarsi settimana dopo settimana. Tuttosport individua già nel prossimo appuntamento un nuovo banco di prova: venerdì, nell’anticipo della quinta giornata, il Cesena sarà impegnato sul campo della Juve Stabia.

Un’altra occasione per Shpendi per alimentare un avvio da capocannoniere e per il Cesena per misurare le proprie ambizioni. Con il mercato di gennaio che, continuando a segnare a questo ritmo, potrebbe tornare presto a bussare alla porta del numero nove bianconero.